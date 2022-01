Córdoba celebra en 2022 los diez años de los Patios como Patrimonio de la Humanidad

El stand de Córdoba capital en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra esta semana en Madrid ha acogido este jueves la presesentación del décimo aniversario del sello Patrimonio de la Humanidad de la Unesco que recibió en 2012 la Fiesta de los Patios.

El escenario de la presentación, el propio stand de Córdoba convertido en una simulación del patio de San Basilio, 44, con plantas y flores naturales, un pozo y la típica escalera con los muros encalados, ha sido el auténtico escaparate de la Fiesta de los Patios. Un escaparate que funciona como un photocall donde autoridades, profesionales y visitantes se toman una fotografía con la típica imagen de un patio cordobés.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha avanzado que este año la Fiesta de los Patios consolidará lo conseguido hasta ahora y, además, tendrá "novedades" como será "abrir nuevos espacios para que quienes nos visitan puedan ver otros rincones en nuestra ciudad". Así, "un año después de cumplir 100 años, celebramos el décimo aniversario de la declaración del título de Patrimonio de la Humanidad", ha aplaudido, para asegurar que, de nuevo la Fiesta de los Patios volverá a celebrarse a Córdoba.

"Si ha habido un reclamo turístico que ha sabido sobreponerse a la pandemia, ese ha sido la Fiesta de los Patios de Córdoba", ha recordado Bellido, sobre los cambios de fechas y la adaptación a las medidas por la Covid19, pero no se ha llegado a suspender. En Fitur, "hemos trasplantado San Basilio, 44 desde Córdoba a Madrid, demostrando el orgullo y compromiso de la ciudad y el Ayuntamiento con la Fiesta de los Patios, orgullo también de poder exhibir el título Patrimonio de la Humanidad", concedido en 2012.

El alcalde ha recordado cómo los Patios suponen "un espacio de convivencia, un espacio humano" y ha apuntado cómo en ese "universo de muros encalados y colores de plantas y flores" destaca el "patrimono humano que representan los cuidadores".

Precisamente a los cuidadores de los patios ha ido dedicado un vídeo que se ha exhibido en el stand de Córdoba, donde se han podido apreciar los cuidados del riego, los mimos con las plantas y las flores, las distintas generaciones que cuidan estos rincones Patrimonio de la Humanidad, así como los espacios de la ciudad que lo recuerdan, con las estatuas de 'la regadora' y el abuelo y el niño regando las plantas.

Como portavoz de los cuidadores, el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, ha dado la bienvenida a los patios a todos los asistentes y quienes visiten estos días en Fitur el stand de Córdoba, simulando un auténtico patio cordobés. Y ha avanzado que en este año seguirán trabajando para que la Fiesta de los Patios "que ya es un referente mundial, aún lo sea más. Córdoba es patio. Patio es Córdoba", ha sintetizado.

La presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Isabel Albás, también se ha congratulado del aniversario del sello de la Unesco que cumplen en 2022 los Patios de Córdoba, una fiesta esencia de Córdoba, con la que la ciudad se proyecta al mundo.

