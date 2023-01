Arranca el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas: el Gran Teatro espera abonarse a buenas sesiones de coplas

El Gran Teatro sube este martes el telón para vivir el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Córdoba a lo largo de diez sesiones entre preliminares, semifinales y la gran final. Desde el 31 de enero hasta el 5 de febrero pasará por el escenario del teatro un total de 49 agrupaciones. Aunque todas ellas concursarán en el mismo certamen, las tres infantiles -todas chirigotas- lo harán en su modalidad, al igual que las 46 adultas -dos cuartetos, 22 chirigotas y 22 comparsas-. Las infantiles aparecerán en la cuarta preliminar y en todas las fases -esta primera, semifinales y la gran final- se alternarán chirigotas, comparsas y cuartetos.

La sesión de preliminares de este martes -al igual que las restantes, salvo la del domingo 5 de febrero-, comenzará a las 20:30 y las agrupaciones actuarán cada media hora. El Concurso lo inaugurará el 31 de enero la chirigota 'Ahora caigo' y esta primera sesión la cerrará la comparsa 'Los escapistas'. Cada día, Cordópolis ofrecerá información básica de cada agrupación para no perderte si acudes al Gran Teatro.

Chirigota 'Ahora caigo' (20:30)

Localidad: Arahal (Sevilla)

Director y autor de la música: Kuto Vergara Sánchez

Autores de la letra: Kuto Vergara Sánchez y Francisco Javier Romero Hurtado

Comparsa 'El alma de Córdoba' (21:00)

Localidad: Córdoba

Directores: José Luis Rider Ramírez y Víctor Manuel Muñoz Rivilla

Autor de la música: Víctor Manuel Muñoz Rivilla

Autores de la letra: Víctor Manuel Muñoz Rivilla y José Martínez Rodríguez

Chirigota 'Los últimos bandoleros de sierra con pestillo' (21:30)

Localidad: Córdoba

Comparsa 'El número perfecto' (22:00)

Localidad: Granada

Director y autor de la música y letra: José Antonio Guarny Ayllón

Chirigota 'La eterna promesa' (22:30)

Localidad: Montoro (Córdoba)

Director: Miguel Luis Carmona Albarcas

Autores de la música: Manuel Bienvenido Herrera y Miguel Luis Carmona Albarcas

Autores de la letra: Juan Francisco de la Cruz Vacas, Juan Antonio Canales Alcaide y Miguel Luis Carmona Albarcas

Comparsa 'La divina comedia' (23:00)

Localidad: Córdoba

Director: José María Jordán

Autores de la música y la letra: Rafa Cruz y José Delgado Cruz

Chirigota '¡Buenos días, amores!' (23:30)

Localidad: Cañete de las Torres (Córdoba)

Directores: Andrés y Francisco Javier Gallardo Calzado.

Autor de la música y la letra: Francisco Javier Gallardo Calzado

Comparsa 'Los escapistas' (00:00)

Localidad: Puente Genil (Córdoba)

Directores: Francisco Jesús Quero Borrego y Raúl Fernández Gutiérrez

Autor de la música: Raúl Fernández Gutiérrez

Autor de la letra: Javier Guisado Zafra

