‘La cámara es cruel’: el C3A aporta una mirada clásica y vanguardista a la Bienal de Fotografía

La exposición 'La cámara es cruel', abierta en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), reúne fotografías de Lisette Model, Diane Arbus y Nan Goldin, aporta una mirada vanguardista y contemporánea a la 17 edición de la Bienal de Fotografía de Córdoba.

La muestra ya lleva unos meses a disposición de los cordobeses en el C3A, y se trata, según el comisario Gerald A. Matt, de "expresiones de las épocas y los diferentes ambientes sociales de estas mujeres" al tiempo que "homenajes a la diversidad de la existencia humana y a sus múltiples manifestaciones".

Model, Arbus y Goldin "redefinen también --cada una a su manera-- el diálogo entre el fotógrafo y su modelo de una forma totalmente nueva, combinando el aspecto documental con un enfoque subjetivo". "A Lisette Model, Diane Arbus y Nan Goldin --ha añadido Matt-- les interesan las dimensiones sociales de la cohabitación, los individuos situados en la periferia de la sociedad, las personalidades extraordinarias y lo excéntrico".

En este sentido, ha agregado, "a través de los objetivos de sus cámaras, lanzan una mirada muy personal a los seres humanos y a sus distintos entornos vitales, cuestionando así constantemente la validez de las convenciones".

Lisette Model

Lisette Model nació en Viena en 1901 y fue bautizada como Elise Amelie Felicie Stern. Vivió y trabajó en la ciudad de Nueva York, donde falleció en 1983. En 1920 empezó a estudiar teoría de la composición con Arnold Schünberg y voz con Marie Gutheil-Schoder. Desde 1926 pasó temporadas en París y en Niza. En 1933 comenzó a interesarse por la fotografía. Su primera publicación en la revista francesa de izquierdas 'Regards' apareció en 1935.

En 1931 estudió durante un breve periodo de tiempo con la fotógrafa surrealista Florence Henri y en 1938 emigró a Estados Unidos. Hizo fotografías para 'Phfs Weekly', 'Harper's Bazaar', 'Vogue' y 'Look', entre otras publicaciones, y fue miembro de la Photo League de Nueva York. En 1965 obtuvo una beca Guggenheim y se convirtió en miembro honorario de la American Association of Magazine Photographers.

Ya en 1940 empezó a dar clases en la California School of Fine Art y a partir de 1951 lo hizo en la New School for Social Research de Nueva York. Sus alumnos más famosos fueron Diane Arbus y Bruce Weber.

Diane Arbus

Por su parte, Diane Arbus nació en Nueva York en 1923, donde vivió, trabajó y falleció en 1971. Estudió fotografía con Berenice Abbott, Alexey Brodovitch y Lisette Model. Su trabajo se publicó por primera vez en 'Esquire' en 1960. Entre ese año y 1971 trabajó como reportera gráfica 'freelance' para varios periódicos y revistas, como 'Harper's Bazaar', 'Glamour', 'Essencey The New York Times'.

Arbus disfrutó de becas Guggenheim en 1963 y 1966. En 1970 residió una temporada en Inglaterra. En 1969-1970 organizó una exposición sobre fotoperiodismo en el Museum of Modem Art de Nueva York. Además, dio clases en Cooper Union y en la Parsons School of Design de Nueva York, así como en la Rhode Island School of Design.

En 1970 se trasladó a la Westbeth Artists Community, cerca del río Hudson. Recibió el premio Robert Levitt de la American Society of Magazine Photographers.

Nan Goldin

Nan Goldin nació en 1953 en Washington DC y vivió y trabajó Nueva York, Berlín y París. En 1974 inició sus estudios de fotografía en la escuela del Museum of Fine Arts de Boston. El éxito artístico le llegó de la mano de su obra 'La balada de la dependencia sexual (1980-86)'.

En 1982 viajó a Berlín, en la que sería la primera de sus frecuentes estancias en la ciudad. Goldin comisarió las exposiciones 'Witnesses: Against our Vanishingen Artists Space' (Nueva York, 1990) y 'From Desire. A Queer Disy', en la Richard F. Brush Art Gallery de St. Lawrence University (Canton, estado de Nueva York, 1991).

Asimismo, recibió la Orden Nacional de la Legión de Honor francesa en 2006 y el premio internacional de la Hasselblad Foundation en 2007. En 2009 comisarió el festival fotográfico Rencontres d'Aries. Obtuvo el galardón Reminders Day en 2011.

La exposición 'La cámara es cruel', de Lisette Model, Diane Arbus y Nan Goldin, estará abierta en el C3A hasta el 30 de mayo (de martes a sábado, de 10,00 a 20,00 horas, y los domingos, de 11,00 a 15,00 horas).