La estepa cordobesa: Aemet detecta un cambio del clima al norte de la provincia

Un estudio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detectado un cambio en el clima de la zona más al norte de la provincia de Córdoba, que coincide en parte con la comarca de Los Pedroches en los municipios de Belalcázar o Hinojosa del Duque, y los pueblos limítrofes del Guadiato. Esta zona habría experimentado un cambio y meteorológicamente se considera ya como estepa, el clima árido que mayor superficie ocupa de toda España.

La agencia ha divulgado un estudio titulado Evolución de los climas de Köppen en España en el periodo 1951-2020, elaborado por Andrés Chazarra Bernabé, Belinda Lorenzo Mariño, Ramiro Romero Fresneda y José Vicente Moreno García. El estudio muestra y analiza las variaciones observadas en la extensión ocupada por cada uno de los diferentes tipos de clima de Köppen-Geiger en España en el periodo comprendido entre 1951 y 2020. “Los resultados ponen en evidencia una progresiva expansión de los climas áridos y un retroceso de los climas templados y fríos en España durante el periodo de estudio. Estos resultados sintetizan los efectos del calentamiento global observado en las últimas décadas en la distribución de los climas en nuestro territorio”, señalan en su informe.

La mayor parte de la provincia de Córdoba mantiene la misma clasificación climática: el C o templado. Es el clima que se extiende por la mayor parte de España, pero que ha empezado a retroceder en algunos puntos por el avance del clima de tipo B o árido, como el que se ha observado ya en el norte de la provincia de Córdoba durante las últimas décadas.

Esta estepa comenzó a detectarse en el norte de la provincia de Córdoba de manera aislada en los años ochenta y a finales. Ahora, en una actualización del informe, se ha comprobado cómo se ha unido ya a la estepa del sur de Extremadura, que se extiende por amplias comarcas de Badajoz. Se mantiene aislada de este cambio la zona de Sierra Morena que limita las provincias de Córdoba y Badajoz.

En el territorio español se observan los cuatro tipos de clima áridos de la clasificación climática. El tipo BSk (estepa fría) es el clima árido que ocupa una mayor superficie, extendiéndose por amplias zonas del sureste, centro y noreste de la península, así como en Ibiza, suroeste de Mallorca y en zonas de altitud media de Gran Canaria y del sur de Tenerife, y es el que se ha observado ya en el norte de la provincia de Córdoba. El informe de la Aemet destaca que “el tipo BSh (estepa cálida) se localiza en pequeñas áreas del cuadrante sureste peninsular y de Canarias. Tanto el tipo BSk como el BSh presentan un crecimiento evidente en los sucesivos periodos de referencia. El tipo BWh (desierto cálido) se observa en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en el sur de Tenerife y Gran Canaria, y en pequeñas zonas cercanas a la costa de las provincias de Almería, Murcia y Alicante. El tipo BWk (desierto frío) se localiza únicamente en pequeñas áreas de las provincias de Almería y Murcia. La superficie ocupada por los tipos BWh y BWk en el sureste peninsular muestra un ligero crecimiento neto, aunque con evidentes fluctuaciones en los distintos periodos de referencia, mientras que en Canarias se observa una expansión del tipo BWh y una disminución del área ocupada por el tipo BWk”.

El resto de la provincia de Córdoba se mantiene con un clima Cs (templado con verano seco), pero que empieza a verse amenazado por la estepa árida del norte, según señala el documento. “Este tipo de clima (el templado) presenta un evidente retroceso en la España peninsular debido a la expansión de los climas áridos en los sucesivos periodos de 30 años analizados”, señala el documento científico.

