Espiel, un paraíso para el deporte entre la montaña y el embalse de Puente Nuevo

En el norte de la provincia de Córdoba, en la comarca del Valle del Guadiato, el municipio de Espiel se erige como un paraíso para la práctica deportiva entre la montaña y el embalse de Puente Nuevo. Un marco de gran valor ecológico que se exhibe para el disfrute de deporte y naturaleza.

Con un entorno natural envidiable, el municipio espeleño -con apenas 2.500 habitantes- es capaz de atraer a amantes de distintas prácticas deportivas y de organizar eventos donde decenas de participantes miden sus capacidades.

Es el caso del Trail de Montaña, una prueba que pasando por el municipio de Espiel para potenciar su atractivo turístico, se despliega por la Sierra del Castillo. Se trata de una carrera kilométrica en medio del entorno natural que requiere del esfuerzo de los participantes de esta exigente prueba que congrega la atracción de la comarca y la provincia.

Pero Espiel es, además, un lugar marcado en la agenda de quienes aman la escalada. En la misma Sierra del Castillo, quienes practican este deporte tienen un espacio propio, donde poner a prueba sus capacidades en el ascenso vertical en la montaña. La cúspide en forma de corazón de este macizo es la meta más alta, que mira hacia el embalse y ofrece unas vistas singulares.

Y, de la escalada, a descender. Es lo que hacen quienes practican rapel también en estas montañas, un descenso rápido mediante el deslizamiento con cuerdas y anclajes a la pared de la roca, que también tiene seguidores fieles en este entorno montañoso.

Para quienes quieren un deporte sobre el terreno y algo más tranquilo pero igualmente inmerso en la naturaleza, Espiel ofrece espacios y rutas tanto para hacer ciclismo con bicicleta de montaña como también para el senderismo.

Distintos itinerarios con diversos grados de dificultad y accesibilidad se despliegan a lo largo y ancho del municipio, con clubes que organizan rutas en grupo, aparte de la práctica particular que estos deportes siempre ofrecen.

Con otra perspectiva, y mirando al embalse de Puente Nuevo, Espiel también ofrece espacios para quienes disfrutan de deportes que tienen que ver con el agua.

Ahí se encuadran desde el piragüismo -cuando el pantano tiene la cota suficiente-, a la pesca deportiva, con un club propio en el municipio que cultiva esta afición generación tras generación.

Espiel es, con todo ello, un entorno natural con sello propio, donde la montaña, el río Guadiato y el embalse conforman el corazón que alimenta a los amantes de los deportes de naturaleza.

