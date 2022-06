El Torneo Internacional Córdoba Patrimonio de tenis, en su recta final

Toda competición llega a su fin. La primera edición del Torneo Internacional Córdoba Patrimonio de la Humanidad Tressis entra en su recta final con la disputa de los cuartos de final en el cuadro individual durante la mañana del diez de junio y con, incluso, ya finalistas en el apartado de dobles. En primer lugar, varios de los cabezas de serie como son López San Martín, Kumar, Hernández o Haerteis, favoritos, como mínimo, para llegar a esta eliminatoria se vieron sorprendidos en rondas anteriores, dejando que, sobre todo, dos profesionales de esta disciplina deportiva cogiesen el testigo como principales favoritos.

Por un lado, López Montagud, número 409 del ranking ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), ha avanzado hasta los cuartos de final sin perder ni un solo set ante Francisco Llanes y Nathan Seatun. Aun así, en esta ronda se enfrentaba a Ignacio Buse, tenista peruano que estaba cosechando un gran papel, aunque finalmente no ha sido rival para el primer cabeza de serie del torneo, doblegándolo por dos sets a cero (7-6 y 6-2). Mientras tanto, España no tendrá solo la representación del primer profesional, ya que Pujol Navarro y López Morillo se enfrentarán entre sí, mientras que Barroso Campos se medirá al ruso Svyatoslav Gulin. Por último, en la única eliminatoria que no tendrá participación nacional se verán las caras el francés Jules Marie y el ucraniano Eric Vanshelboim.

Por su parte, en el cuadro de dobles ya existe una dupla que espera rival en la gran final, ya que Llanes y Pereira lograron vencer a Binnie y Martínez Baena gracias a un doble 6-4, mientras que por el otro lado tanto Jorda Sanchís como López Morillo se verán las caras con García y Mansilla por un puesto en la última eliminatoria de esta primera edición del Torneo Internacional Córdoba Patrimonio de la Humanidad Tressis.