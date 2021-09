Mucho peso y ganas para acabar con la Covid-19

Una disciplina que no ha sufrido en demasía gracias a las instalaciones que está entidad goza para la práctica y el disfrute de sus aficionados. Los deportes más minoritarios estuvieron prácticamente abandonados con la llegada de la pandemia, obligando a cerrar su actividad de la noche al día y sin saber si alguna vez podrían volver a abrir su puerta con el fin de que sus fieles realizaran su deporte favorito. Sin embargo, la Covid-19 parece que está amainando su poder a lo largo de las últimas semanas y la normalidad está cada vez más cerca, aunque los efectos negativos que ha originado estarán a la orden del día durante unos años más. Aun así, los equipos están volviendo cada vez más a los niveles de actividad que existían antes de la pandemia y en el Club Amigos de la Halterofilia de Aguilar están convencidos de que esto llegará. El cordobés y olímpico en Seúl y Barcelona, José Zurera, ha atendido a este periódico con sosiego y amabilidad para explicar cómo está su entidad y qué efectos negativos ha provocado la Covid-19.

Por un lado, Zurera admite que la pandemia ha hecho estragos en todos los deportes y su club no iba a ser menos debido a los meses que han estado con la persiana cerrada, sin dejar a sus fieles seguidores practicar su disciplina favorita. "Necesitamos nuevas incorporaciones, ya que estar tanto tiempo de inactividad ha hecho mella en los infantiles. Estamos trabajando con los juniors y absolutos aunque con buenos resultados. Ahora con el final del verano y el comienzo del nuevo curso escolar, tenemos esperanza en volver a tener nuevamente niños y niñas interesados en la práctica de este deporte, pues comenzar en edades tempranas es fundamental para formar grandes deportistas". Por su parte, el cordobés también apunta que los profesionales con una mayor trayectoria se han adaptado mejor a este tipo de situaciones. "En los atletas con más experiencia no les afectó tanto, ya que pudimos llevarle a casa el material necesario como para que no tuviesen que dejar de entrenar. Esto, junto a la utilización de las nuevas tecnologías, nos permitió estar en todo momento conectados y llevar a cabo un buen seguimiento. La halterofilia es un deporte altamente técnico siendo clave el papel del entrenador visualizando y corrigiendo la ejecución de los movimientos en tiempo real, así como la adaptación de las cargas porcentuales que el atleta debe realizar en cada entrenamiento".

Mientras tanto, las competiciones deportivas siguen su curso y el Club Amigos de la Halterofilia de Aguilar tiene una cantera que es referente en toda la provincia, siendo protagonista tanto a nivel autonómico como nacional, a pesar de todos los condicionantes que ha traído consigo la Covid-19. "Este año solo hemos podido competir con un atleta junior y una absoluta en Campeonatos de Andalucía y de España, pero con buenos resultados. Manuel Jesús Zurera Martínez quedó primero en el Campeonato de Andalucía junior y segundo en el de España junior. Soledad Palma Martínez, también se proclamó campeona de Andalucía en categoría absoluta batiendo, además, el récord autonómico en la modalidad de Arrancada al levantar 72 kilogramos en categoría de peso corporal de 55 kilogramos. En el Campeonato de España absoluto consiguió medalla de plata en la modalidad de Arrancada tras levantar 72 kilogramos. A más largo plazo, nos vamos ya al 2022 donde esperamos seguir creciendo y llegar a campeonatos internacionales".

Aun así, la pandemia ha hecho que los clubes minoritarios tengan que pasar un mal trago para adaptar sus instalaciones a las exigencias sanitarias y así salvaguardar la salud de todos sus participantes, condicionante que no han tenido en el Club Amigos de la Halterofilia de Aguilar. "Nosotros disponemos del espacio suficiente en nuestras instalaciones para separar a los atletas de forma individualizada como también del material que necesitan para llevar a cabo el entrenamiento diario, simplemente cuando ha habido más atletas se ha puesto doble turno", explica un José Zurera que mira al futuro con ilusión. "Nuestro principal objetivo es la cantera. Trataremos de conseguir un mayor número de practicantes tanto en categoría masculina como femenina para seguir desarrollando nuestro deporte y cosechar éxitos como siempre hemos hecho", culmina.