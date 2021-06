Javi Garrido, campeón de España sub 23

A pesar de su juventud es una de las figuras más relevantes del deporte cordobés. Lo es tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, interviene desde hace años en ámbito profesional. No cabe duda que Javi Garrido es un referente para la provincia y en el mundo del pádel, disciplina en la que deja muestras de su potencial siempre que tiene oportunidad. Ejemplo de ello es su último éxito, que añade a su amplia hoja de servicios. Porque el cordobés suma un importante título al proclamarse campeón de España sub 23, lo que hace junto con el vallisoletano Arturo Coello y sin ceder ningún set en un torneo disputado en Marbella. Como añadido, el palista cierra la competición como MVP de la final masculina.

Las instalaciones de La Cañada Shopping Padel Center de la localidad malagueña fueron escenario durante cuatro días de un Campeonato de España sub 23 que reunió a más de 60 deportistas. Las mejores raquetas del panorama nacional se dieron cita en un torneo en que apenas hubo discusión de la victoria definitiva en la modalidad masculina. No en vano, Javi Garrido y Arturo Coello mandaron de principio a fin. Como cabezas de serie número tres, el cordobés y su compañero, natural de Valladolid, no tuvieron que actuar hasta octavos de final. Estuvieron exentos, por tanto, de la primera ronda. Su entrada en curso se desarrolló con mucha solvencia ante la pareja formada por Alejandro Ramillete y Gabriel Toledo, a quienes se impusieron por 6-1 y 6-4.

Superado el primer encuentro, Javi Garrido y Arturo Coello mantuvieron una altísima línea de juego y siguieron con su autoridad. En cuartos de final obtuvieron el pase al derrotar a una de las duplas más fuertes del campeonato, la conformada por Javier González Barahona y Alejandro Arroyo. Dicho duelo lo zanjaron con sendos 6-4 en los dos sets que disputaron. Ya en semifinales, el cordobés y su compañero superaron el escollo que suponía el choque con Javier García y Jaime Muñoz Chipi. Otra vez se hicieron con el triunfo sin perder un juego pues se impusieron con un 6-4 y un 6-2, un resultado que abría de par en par las puertas del partido decisivo.

El cordobés, junto con su pareja de turno, alcanzó con cierta facilidad, por tanto, una final en la que se enfrentó con el dúo compuesto por Iván Ramírez y Miguel Yanguas. Sus rivales se reunían en la dupla número 4 del cuadro, que también firmó una notable competición en Marbella. Javi Garrido y Arturo Coello se adaptaron mejor al viento de la jornada y aprovecharon sus opciones para amarrar su victoria, de nuevo sin ceder ningún set, y alzarse como campeones de España sub 23 (6-3 y 6-4). Como premio añadido, el que es uno de los referentes deportivos de la provincia fue elegido MVP de este último duelo.