Javi de Juan, décimo con España en Singapur

La selección española masculina de seven, cuyo plantel capitanea el cordobés Javi de Juan, cerró su participación en las HSCB World Rugby Seven Series de Singapur con un meritorio décimo puesto, después de completar una gran segunda jornada en la que conquistó dos victorias, aunque no pudo cerrar el pleno con el triplete de triunfos al caer frente a Francia en la lucha por la novena posición.

Tras un primer día duro en la fase de grupos, en el que los jugadores de Pablo Feijoo no encontraron la victoria ante Inglaterra (19-14), Australia (28-12) y Samoa (14-26), por fin lo hicieron en los cuartos de final y las semifinales por el noveno puesto. A pesar de que en la citada final, como se ha dicho, los Leones7s no pudieron con los franceses, estos dos triunfos otorgan unos puntos fundamentales de cara a la permanencia y estar una temporada más entre los 16 mejores equipos del mundo.

Los mismos se produjeron contra Escocia y Kenia. A pesar de una entrada algo dubitativa, los españoles demostraron que le tienen tomada la medida a los escoceses. Las fuerzas estuvieron igualadas en el plano ofensivo y defensivo en la primera mitad, en la que sólo los veteranos Javi de Juan y Pol Pla consiguieron llegar hasta la línea de cal. En el segundo tiempo, sin embargo, España explotó todo su juego y, por medio de Tobías Sainz-Trápaga, Nico Nieto y Jerry Davoibarabi, quien de esta manera firmó su primer ensayo con la elástica nacional, selló la primera victoria para los de Pablo Feijoo en Singapur.

Ante Kenia el guion fue completamente diferente. Los españoles protagonizaron una primera mitad del encuentro perfecta, dominando la posesión y anotando tres ensayos para Eduardo López, Pol Pla y Javi de Juan. La reacción keniata llegó en el segundo periodo, ayudada por la cartulina amarilla que vio Juan Ramos, pero no fue suficiente para darle la vuelta al partido.

Por último, Francia resultó, como bien merecen las finales, un rival muy complicado, que en los dos primeros minutos ya se adelantó por 12 puntos. Sin embargo, el equipo nacional supo volver a meterse dentro del encuentro, con sendas marcas de Nico Nieto y Tobías Sainz-Trápaga, y llegó a tener el triunfo en sus manos, aunque se le escapó, como se escapó un balón adelantado a menos de cinco metros del ensayo francés.