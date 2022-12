Fátima Gálvez, medalla de bronce en la Copa Presidente de El Cairo

Un nuevo éxito para una de las mejores deportistas cordobesas de la historia -por no decir la mejor-. Fátima Gálvez se está consagrando en los últimos años como una referente mundial en Foso Olímpico y así lo refleja la clasificación internacional, donde aparece la profesional baenense como la número uno. Sin embargo, esto no vale de nada si no lo consigues mantener en cuanto a resultados se refiere y la cordobesa ha logrado agrandar su palmarés en tierras egipcias. Esta vez, la tiradora califa se ha alzado con la medalla de bronce en la Copa Presidente que se está celebrando esta semana en El Cairo (Egipcio).

El inicio de este campeonato para Fátima Gálvez fue, una vez más, espléndido. La cordobesa comenzó su andadura en este torneo internacional anotando 93 platos de los 100 lanzados, empatando con la australiana Skinner y una portuguesa Coelho a la que tuvo que vencer en un desempate tras perder frente a la australiana. Después de quedar en tercer lugar tan solo por detrás de la británica Lucy Hall, la tiradora baenense se clasificó para las semifinales en un duelo entre Silvana Stanco, la propia británica y Jessica Rossi. Esta última italiana y la cordobesa avanzaron de ronda tras pulverizar 24 y 20 platos de los 25 lanzados, respectivamente.

Ya instaurada en la gran final, Fátima Gálvez se vio las caras con Carole Cormenier, una francesa que ya fue su verdugo en el pasado Mundial de Croacia y que, esta vez, no iba a correr diferente suerte. La tiradora baenense no ha tenido un buen día en la matinal de este viernes, aunque no comenzó del todo mal, aventajando a la gala en un plato cuando se habían lanzado diez. Sin embargo y conforme la competición seguía su transcurso, Cormenier doblegó a una cordobesa que, pese a quedar a escasos metros de la gran final, se cuelga un nuevo bronce y cierra una temporada regular espectacular.