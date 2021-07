Fátima Gálvez, fuera de la final en Tokio

Lejos de alcanzar el podio, no accede siquiera a la final. En su tercera participación en el mayor evento deportivo del planeta, acaba sin opciones de colgarse la tan deseada medalla. Porque por primera vez en su carrera olímpica, Fátima Gálvez termina en Tokio fuera de las plazas que permiten pugnar por un metal. Así es después de una primera fase de competición en foso olímpico -modalidad de tiro olímpico- demasiado irregular para lo que acostumbra la deportista de Baena. Si bien completa una positiva actuación en la segunda jornada de esta ronda de clasificación, sus números le son insuficientes para estar entre las seis mejores. De esta forma, la cordobesa se aferra ahora a la esperanza de lograr presea el sábado en el campeonato de equipos mixtos.

Fátima Gálvez arrancaba la segunda tirada de la clasificatoria en un discreto vigésimo puesto después de un primer día un tanto desafortunado. Su inicio en los Juegos de la capital japonesa se desarrolló en la madrugada del miércoles con registros para nada habituales en su caso. Aunque en la segunda de las terceras mangas rozó el pleno al romper 24 platos, hizo dos series -la primera y la tercera- con sólo 22 tiros correctos. Eso la dejó con un total de 68 aciertos de 75 y en una vigésima posición a cuatro de la sexta que otorgaba el último pase a la final. De esta forma, la cordobesa debía estar a un nivel muy por encima en la segunda tirada.

En la madrugada de este jueves encaró precisamente su segunda jornada en la fase de clasificación de foso olímpico. Lo hizo, igual que el resto de competidoras, con dos mangas más. Y la verdad es que Fátima Gálvez no pudo empezar mejor en su sueño de remontada y rompió absolutamente todos los platos en su primera intervención. Con esos 25 disparos correctos pudo escalar a la décima plaza. Pero todavía quedaba una tirada y la zona de pase a la final seguía muy cara. Y en la última tirada no estuvo tan acertada, pese a establecer un buen registro, y concluyó con 23 aciertos. Cerró de esta forma con 116 tiros sin error y en decimotercer lugar, a cuatro platos del corte, que estuvo marcado en los 120. No hizo falta desempate en ese sentido, por cierto.

A la final accedió en primer lugar la eslovaca Zuzana Rehak Stefecekova con una estadística para enmarcar: 125 aciertos en sus 125 disparos. Alessandra Perilli, de San Marino; la italiana Silvana Stanco, las australianas Laetisha Scanlan y Penny Smith y la estadounidense Kayle Browning fueron quienes completaron la lista para la pugna por los metales. En esa lucha definitiva, no hubo sorpresa en relación al oro, que se colgó una intratable Stefecekova. Brwning se hizo con la plata y Perilli obtuvo el bronce. Más allá de estos apuntes, Fátima Gálvez tiene una segunda opción de lograr presea en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ésta la tiene en la madrugada del sábado junto con Alberto Fernández en el torneo por equipos mixtos.