El Cajasur Priego TM rasca un punto de mucho oficio

No todo es un camino de rosas ni mucho menos. De hecho, la Superdivisión masculina se está igualando conforme las temporadas pasan gracias al trabajo del resto de los equipos competidores a la hora de confeccionar sus plantillas. Es por ello que el Cajasur Priego TM tendrá que sudar para conseguir algo positivo de sus duelos y este viernes es la viva imagen de ello, ya que el conjunto prieguense ha logrado un empate meritorio ante un Tecnigen Linares que empezó con una marcha superior a los locales.

La contienda ya comenzó de una manera inesperada para un Cajasur Priego TM que vio como Diogo Carvalho no podía seguir el ritmo de Carlos Caballero. Ahí, el palista luso pudo levantar el juego inicial, aunque su rival estuvo más hábil en momentos cruciales para subir el primer punto al marcador. Con este resultado adverso, Diogo Chen tenía la obligación de volver a imponer las tablas si no quería que el partido se pusiese cuesta arriba, pero eso no pudo ser después de que Su Yu-Lun lograse doblegar al deportista local.

Con el 0-2 en el luminoso del Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba, el partido se ponía complicado, pero lo que no cabe lugar a dudas es la calidad que el conjunto prieguense tiene en su plantel. Es por ello que Alberto Lillo logró una victoria increíble ante Piotr Chodorski, llevándose el último juego por un agónico 21-19 y poniéndole épica a un choque que se encargó de empatar Chen por la vía rápida frente a Carlos Caballero.

Ahora, el duelo se veía desde otra perspectiva porque salía a la pista prieguense Diogo Carvalho con la oportunidad de poner por delante al Cajasur Priego TM por primera vez en el partido. Todo eso, unido a la dinámica al alza, hacía prever que iba a ser un partido sencillo, pero nada más lejos de la realidad, consiguiendo Piotr Chodorski asegurar, como mínimo, el empate para el Tecnigen Linares. Aun así, Alberto Lillo no falló frente a Su Yu-Lun y amarró un punto aguerrido en territorio cordobés.