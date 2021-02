Aviso a la plantilla: "El que no esté preparado, que lo diga y se quede en casa"

Un mal momento en lo deportivo. Tras conseguir cierta calma en el apartado institucional, el Córdoba ha vuelto a encadenar una serie de resultados negativos que han hecho que las dudas vuelvan a surgir en el ambiente. De hecho, la entidad blanquiverde, después de salir derrotada del Estadio Jesús Navas ante el Sevilla Atlético (1-0), ocupa el quinto lugar dentro del Grupo IV-B, posición que le descartaría pelear por subir a Segunda División, principal objetivo desde que la nueva directiva aterrizó en la capital andaluza. Por ello, la urgencia es máxima y quedan aún cuatro partidos para sacar la situación adelante, aunque lo ocurrido hasta ahora es cierto que deja un mal sabor de boca a todos los implicados. El consejero delegado, Javier González Calvo, después de la vista con el Grupo Tremon por la Ciudad Deportiva celebrada en la Ciudad de la Justicia, ha querido mandar un mensaje a la plantilla y ha ratificado al técnico Pablo Alfaro hasta el final de la presente temporada. "El que no esté preparado, que lo diga y que se quede en casa", explica.

Y es que el nombre del entrenador maño había salido a la palestra entre la afición cordobesista debido al empeoramiento de los números cosechados por el técnico Juan Sabas a lo largo de la primera vuelta. Aun así, González Calvo ha querido dejar claro que no habrá permuta en el banquillo. "Pablo Alfaro será nuestro entrenador hasta final de temporada y si Dios quiere otras muchas más", explica un dirigente que también ha querido dejar claro que los resultados no están siendo los esperados. "En las últimas semanas ha pegado un cambio el equipo, un cambio bastante importante, por el cual estamos muy preocupados. Entiendo que ellos también pero ha llegado el momento de los hombres y no de los nombres, por tanto, ahora es cuando toca estar unidos, más fuertes y que los 12 puntos los tengamos. Creo que unidos con pasión y con gente profesional, como la que tenemos, deberían llegar los resultados. El que no esté preparado que lo diga, que no pasa nada, que tenemos más categorías que pueden ayudarnos".

Por otro lado y desde que llegó Infinity al seno de la entidad, el objetivo siempre ha sido ascender a Segunda División. Sin embargo y después de los resultados acaecidos, esta meta parece estar muy lejana en cuanto a resultados, pero también por las sensaciones. "Hay que hacer autocrítica, saber lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien para ponerlo en funcionamiento. Al final, es triste, pero hay que decirlo de esta manera, todo el trabajo que se está haciendo durante estos meses y desde que nos incorporamos al Córdoba CF se ve reflejado en los resultados del primer equipo. Creo que no es tratarlo con justicia, pero es así. A día de hoy, claro que estamos preocupados", aunque Javier González Calvo también afirma estar preparado para superar esta mala dinámica. "El día que entramos había bastantes más problemas y sabemos cómo afrontar esta situación".

Aun así, el consejero delegado del club cordobés no cree que el problema deportivo esté generado por la directiva. De hecho, piensa que todo se ha realizado siguiendo unas directrices y espera que durante el tramo final de la primera fase haya miembros de la primera plantilla que se reivindiquen en el césped. "No creo que sea un problema de dirección deportiva ni de gestión. Hemos puesto todos los medios necesarios, hemos evaluado el mercado invernal trayendo a gente y al final, desde que llevo aquí, han pasado tres entrenadores y no creo que el problema sea de los entrenadores. Creo que el problema es que cada uno tiene que dar un paso al frente y decir que los colores que defiende son los del Córdoba y dejarlo claro en el minuto 30 en todos los campos. Ya se lo he dicho a ellos y se lo volveré a recordar", apunta un Javier González Calvo que ha anunciado que la entidad ha pedido una ampliación del aforo de El Arcángel para el partido del próximo domingo ante el Linares Deportivo. "Es verdad que echamos mucho de menos a nuestra gente, pero eso tampoco dice para que no tengamos resultados. Lo único que tenemos que hacer es demostrar que somos mejores que ellos".