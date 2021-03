Diego Domínguez hace soñar al Córdoba B

El tramo final ya está aquí y lo importante ahora es no fallar. Los clubes cordobeses del Grupo X-B están inmersos en sus principales objetivos a falta de tan solo dos jornadas para que finalice la primera fase del campeonato regular. Por un lado, el Córdoba B se medía al Utrera en El Arcángel con las ganas de asegurar su pase a la siguiente etapa de la temporada e incluso pelear por ascender a Segunda RFEF. Mientras tanto, Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil se medían en la ciudad lucentina con unas metas un tanto dispares. Por un lado, los chicos dirigidos por Dimas Carrasco ya certificaron su presencia en el play off de ascenso a la cuarta categoría del fútbol español. En cambio, los pontanos debían conseguir la victoria para no perder demasiada distancia con el tercer clasificado. Por último, el Pozoblanco tenía la intención de seguir con su racha victoriosa visitando al San Roque de Lepe, líder actual del subgrupo.

Golpe encima de la mesa del Córdoba B (3-0)

La temporada del filial blanquiverde está siendo para enmarcar. Los chicos de Germán Crespo, a pesar de que no empezaron con buen pie en una nueva andadura en Tercera División, han logrado la velocidad de crucero y ahora están prácticamente imparables. De hecho, tenían la oportunidad de certificar matemáticamente una plaza en el play off de ascenso a Segunda RFEF, pero para ello tenían que doblegar a un auténtico rival directo y esperar resultados en otros campos. Aun así, el Utrera llegaba a El Arcángel con la última oportunidad para reengancharse a la pelea, aunque finalmente no fue así. El Córdoba B doblegó ampliamente al conjunto sevillano merced a una segunda parte excelsa. Diego Domínguez, por partida doble, y Luismi fueron los encargados de ampliar la distancia en el electrónico y encarrilar una victoria muy importante para las aspiraciones del cuadro califal.