Pozoblanco y Córdoba B continúan con las renovaciones en Tercera RFEF

Consolidar la plantilla con respecto al curso anterior es muy importante, más aún si la temporada fue tan excelsa como la que firmaron ambos conjuntos cordobeses en el quinto escalón del fútbol español. Pozoblanco y Córdoba B continúan su particular confección de su plantel deportivo, con el objetivo de alzarse, primeramente, con la permanencia en caso pozoalbense, mientras que el filial blanquiverde tiene que planificar un vestuario mucho más joven, con menos presupuesto y que sea capaz de competir por el ascenso a Segunda RFEF durante la próxima temporada.

Por su parte, el Pozoblanco quiere, al menos, igualar la temporada pasada, consiguiendo la permanencia con varias jornadas de antelación e incluso hubo un momento donde la posibilidad de acceder al play off era más que real, pero un mal final de campaña regular finalmente les condenaron. Por ello, el conjunto pozoalbense ha anunciado la renovación tanto de Migue Sánchez, que volvió de su periplo en el Valladolid, como de Antonio Pozuelo, aunque no todo son renovaciones ni altas, debido a que la institución cordobesa ha comunicado que Miguel Ángel Espinar no defenderá la elástica vallesana el siguiente curso regular.

Entretanto, el Córdoba B ya está en camino de reestructurar una plantilla que prácticamente quedó desértica después del no ascenso ante el Getafe B en el play off de Tercera RFEF. La temporada del filial blanquiverde fue excelsa, pero no pudo terminar con la ansiada promoción a Segunda RFEF, lo que provocó que la gran mayoría de los jugadores que pertenecían a ese plantel tuvieran que partir en busca de un futuro mejor. Aun así, no todos tuvieron que emigrar, ya que la entidad blanquiverde ha anunciado que Calero y Álex Fernández seguirán perteneciendo al conjunto dirigido por Diego Caro.