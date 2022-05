El Ciudad de Lucena y el sueño del ascenso

El final del camino está muy cerca, aunque el objetivo no está conseguido ni mucho menos. El Ciudad de Lucena ha realizado una grandísima temporada a la altura de las circunstancias y, tras su buen papel en el Grupo X de Tercera RFEF, se ha clasificado para su tercera promoción consecutiva en busca de un ascenso que se le ha resistido en las últimas temporadas. Sin embargo, esta vez es diferente y el cuadro dirigido por Dimas Carrasco quieren conseguir la victoria en el play off para conseguir una plaza la próxima campaña liguera en Segunda RFEF. Para ello, el conjunto aracelitano debe vencer este fin de semana al Utrera, para así clasificarse a la última ronda de esta promoción.

Primeramente y en la previa de esta auténtica final, el presidente del Ciudad de Lucena, Jorge Torres, ha comparecido ante los medios de comunicación para recalcar el buen desplazamiento que habrá este domingo en la localidad malagueña de Estepona. Y es que el Ciudad de Lucena, junto a sus colaboradores, ha podido fletar autobuses gratuitos para toda su afición. “Esperemos tener esta rueda de prensa la semana que viene porque serán buenas noticias para preparar un nuevo desplazamiento a Estepona. Tengo que confirmar que hay dos autobuses completos y el tercero va con buen ritmo. El club también ha trabajado para tener un cuarto autocar gratuito. Agradecer a los colaboradores que hemos tenido hasta hoy por este esfuerzo. Transmitir también mi satisfacción por el ritmo de los autobuses. Esto está tomando visos de que puede ser un desplazamiento histórico. Al equipo le vendrá muy bien”, añade el directivo.

Mientras tanto, el propio Torres ha realizado un llamamiento a la afición de la entidad aracelitana para que “acuda a Estepona porque nos estamos jugando la vida. Queremos una alegría mayor al de la semana pasada. El Ciudad de Lucena tiene que competir el play off con el apoyo de todos. No olvidemos los valores del deporte como hicimos la semana pasada que hizo que la Real Federación Andaluza de Fútbol nos felicitase por nuestro comportamiento”, culmina.

Por otro lado, el Ciudad de Lucena vuelve a la acción este mismo fin de semana para disputar una promoción particular. En primer instancia, el cuadro cordobés se medía al Xerez CD por un sitio en la final territorial del Grupo X de Tercera RFEF. Una vez doblegado al conjunto jerezano, el Utrera hizo lo propio ante el Gerena -en un partido también agónico- y se medirán nuevamente en Estepona en busca de acceder a la tercera y última fase de este play off. En ella, los de Dimas Carrasco tendrán que verse las caras con otro equipo de Tercera RFEF para ascender finalmente a Segunda RFEF. Una promoción particular en la que el cuadro aracelitano tratará de materializar y que se haga justicia con un fútbol que les debe una en los últimos años.