El Ciudad de Lucena mantiene el liderato en Tercera RFEF

Nunca está de más ganar, y más aún en los diferentes deportes competitivos donde sumar puntos antes de que termine la temporada es capital para la viabilidad del proyecto y los objetivos que se impusieron durante la pretemporada. Aun así, esto se convierte en capital cuando hay algún tipo de parón, como es el caso por las fiestas navideñas, ya que las buenas sensaciones que trae consigo el triunfo se alarga con el paso de las semanas. Una victoria larga, como dijo Iván Ania antes de su encuentro frente al Atlético Baleares y es lo que buscaban los equipos cordobeses que están inmersos en la quinta categoría del fútbol nacional.

Por un lado, el Pozoblanco encaraba esta jornada con la oportunidad de mantener la racha positiva que había conseguido en las últimas fechas de Tercera RFEF. Y es que las cosas por territorio vallesano se llevan haciendo muy bien en años pasados y ahora está llegando una recompensa que le ha convertido en la auténtica revelación de la temporada. El conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos ha logrado vencer al Bollullos en césped onubense, se alza con su quinta victoria consecutiva, siete jornadas sin conocer la derrota y se consolida en el play off, siendo la alternativa a tanto Ciudad de Lucena y Xerez CD.

Mientras tanto, el Ciudad de Lucena tenía la obligación de olvidar sus dos últimos pinchazos para seguir en el liderato del Grupo X de Tercera RFEF. La temporada está siendo casi perfecta para un conjunto aracelitano que recibía al AD Ceuta B en busca de mantener la primera posición antes del parón navideño. Y así fue. Los chicos dirigidos por Falete lograron la décima victoria de la campaña regular gracias al tanto de Manu Molina y la tranquilidad vuelve hasta, al menos, mediados del mes de enero.

Sin embargo, no todo son triunfos, ya que, por un lado, el Salerm Puente Genil empata en su duelo ante el Sevilla C y se mantiene en la zona media, aunque a tan solo tres puntos de la zona de play off y con un partido menos que se disputará ante el Utrera durante el 7 de enero. Por su parte, Atlético Espeleño y Córdoba B firmaron las tablas en un nuevo derbi cordobés para mantener a tan solo un paso de la promoción al filial blanquiverde, mientras que el cuadro rojillo mantiene su distancia con el descenso.