El paso adelante necesario

Las buenas sensaciones no vienen del cielo. El trabajo y el sacrificio no son negociables en un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que trata este año de crecer deportivamente hablando. La institución blanquiverde ha abierto el abanico a diferentes disciplinas, por lo que su actividad no se refiere única y exclusivamente a un fútbol sala que es el protagonista. El técnico Josan González dispone de armas para intentar que los objetivos que parecían lejanos hace varios años sean posibles este curso liguero, pero, para ello, la preparación en la pretemporada debe ser inmejorable. Gracias a esto, el club califal ha recibido al Quesos El Hidalgo Manzanares FS en busca de cosechar buenas sensaciones, aunque, antes del inicio, el foco no se centró en el deporte. El Córdoba Patrimonio realizó un precioso homenaje al cabo Pedro Serrano, abonado a la entidad que falleció la pasada semana en el Líbano.

Un partido que, como era de esperar, de amistoso no tenía nada. Tanto Córdoba Patrimonio de la Humanidad como Manzanares FS salieron a la pista de Vista Alegre con una energía propia de un partido de Liga. Todavía faltan mecanismos y ritmo por coger, es cierto, pero estos duelos son cruciales de cara a cosechar sensaciones positivas. Por ello y en primera instancia, el cuadro manchego trató de adelantarse en el marcador gracias al buen hacer del cordobés Rafa López en zona ofensiva, pero, finalmente, fue el conjunto de Josan González quien golpeó primero. Zequi se fue de su par a las mil maravillas y Juanan, en la ayuda, cometió una pena máxima sobre el gaditano que Alberto Saura fue el encargado de materializar. Un tanto que trajo consigo una nueva emotiva escena, dedicándoselo al asiento del cabo Pedro Serrano, acción que fue repetida con el resto de goles.

Este gol parecía sentar como un jarro de agua fría para un Manzanares que salió al 40x20 tratando de imponer su dominio, aunque no fue así. La escuadra de Juan Luis Alonso estuvo a punto de hacer el empate cuando Rafa López se quedó solo ante un Cristian Ramos que desbarató su regate con una grandísima estirada. Aun así, el choque estaba siendo de ida y vuelta y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad también tuvo una ocasión manifiesta de gol en las botas de Perin, pero la defensa manchega salvó bajo palos. Esta tendencia, con el paso de los minutos, se transformó en dominio blanquiverde e Ismael puso tierra de por medio gracias a un disparo que perforó la escuadra de la portería defendida por Antonio López.

Una vez llegó la tranquilidad al marcador también lo hizo en la pista. El Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre disfrutaba de un gran partido que enfrentaba a dos equipos con ambición y ganas de crecer en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional y estos no querían defraudar al respetable ni por ser un duelo amistoso. Por su parte, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se le notaba equipo más entero sobre el 40x20, con ganas de dominar la contienda y queriendo aumentar la sangría en el marcador, aunque también sufría acercamientos. El Manzanares FS gozó de varios disparos desde la zona exterior, pero Cristian Ramos fue un seguro en portería, hasta que, con suspense, llegó el gol que recortó la distancia. Matamoros desde la línea de diez metros marcó el primero para la escuadra manchega justo antes de que la bocina decretara el final de la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, el partido no cambió en exceso. Ambos equipos salieron con todo nuevamente al parqué califal y eso pronto se notó en el electrónico. Primeramente, Alberto Saura puso relativa tranquilidad al encuentro con un gran gol a pase de Miguelín, aunque la alegría duró realmente poco. El Manzanares FS, por medio de Daniel, volvió a poner la renta blanquiverde a tan solo un tanto, por lo que la intensidad volvió a ser la misma.

Aun así, el esfuerzo físico derrochado durante la primera mitad se notó en el ecuador de la segunda. La electricidad que mostraban ambos equipos sobre la pista del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre no era la misma, aunque, es digno de decir, que el Córdoba Patrimonio siempre mostraba una entereza mayor que a la de su rival. Tanto es así que el electrónico nuevamente se movió gracias a la genialidad de un Perin que superó a Dani Juarez con una espléndida vaselina. Sin embargo y nuevamente, el Manzanares FS respondió con rapidez gracias a un gran tiro exterior de Cortés al que nada pudo hacer Cristian.

A pesar de este último tanto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no quiso bajar los brazos. De hecho, el ataque blanquiverde estaba más vivo que nunca y lo demostró con una buena jugada combinativa que finalizó Alberto Saura al fondo de la red. Aun así esta oleada califal no paró aquí y Lucas Bolo se unió a la fiesta de su debut con un auténtico golazo al que nada pudo hacer Dani Juarez. Esto, unido a la expulsión de Cortés a falta de cinco minutos y a pesar del tanto de Daniel, dejó visto para sentencia un encuentro donde el conjunto dirigido por Josan González demostró de lo que es capaz ante un rival que también quiere crecer en Primera División.