Objetivo cumplido

Alejando los fantasmas y con demasiada sutileza. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad debía cambiar la dinámica lo antes posible después de la dolorosa derrota ante ElPozo Murcia, aunque teóricamente esperada debido al nivel mostrado por el conjunto charcutero, y lo ha conseguido a la perfección. Los chicos dirigidos por Josan González afrontaban la Copa del Rey como una oportunidad única para luchar por un trofeo por primera vez en su historia y no especularon con el resultado, logrando encarrilar la eliminatoria en la primera mitad ante un Hospitalet Bellsport que quiso dar la campanada ante un Primera División, pero no fue el caso. La entidad blanquiverde arrancó los primeros 20 minutos como si de un partido liguero se tratase, consiguiendo irse al paso por vestuarios demostrando una imagen solvente y manteniendo la intensidad a lo largo de la segunda parte.

Este encuentro arrancó con una igualdad no esperada por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. En fútbol sala, si un equipo te equipara la intensidad, es muy complicado que las diferencias sobresalgan, sobre todo en los primeros minutos de la contienda. Sin embargo, Josan González parecía tener muy estudiado a su rival e impuso un ritmo donde el Hospitalet Bellsport estaba cómodo en primera instancia, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. El club que actualmente compite en Segunda División B -dos categorías por debajo que el plantel califal- vio como Álex Viana se estrenaba como goleador vistiendo la elástica blanquiverde. De hecho, el jugador brasileño, no contento con inaugurar el electrónico, puso tierra de por medio en el ecuador de la primera mitad con un disparo que se coló por la escuadra de la portería defendida por Joan Miraño.

A pesar de tener una renta favorable en el inicio de la segunda mitad, la entidad blanquiverde tenía muy claro que este partido era crucial para recuperar las sensaciones que parecían perdidas en los últimos encuentros ligueros, donde el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no conocía la victoria desde aquel triunfo ante Industrias Santa Coloma en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. Gracias a esto, los chicos dirigidos por Josan González siguieron con su particular horda ofensiva, logrando irse al paso por vestuarios venciendo con una mayor renta gracias a los tantos de Shimizu e Ismael.

El descanso no cambió la tónica transcurrida durante la primera mitad. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no quería especular con el resultado y lo seguía demostrando en el Polideportivo Sergio Manzano. El conjunto blanquiverde seguía inquietando la portería de Joan Miraño, aunque asegurar la posesión y salvaguardar la portería a cero de Alfonso Prieto era el principal objetivo. Sin embargo, las posibilidades ofensivas eran bastantes. Eso unido a que el cuadro visitante se sentía muy cómodo en la pista catalana hizo que Ismael subiera al marcador el quinto tanto del encuentro y así su doblete particular tras aprovechar un gran pase de un Lucas Perin que sus últimas actuaciones están contentando a su técnico, que no dudó en valorar el rendimiento del brasileño en la rueda de prensa posterior a la derrota ante ElPozo Murcia.

A partir de este tanto, el cuadro dirigido por Josan González pisó el freno y no quiso hacer más sangre. Por su parte, el Hospitalet Bellsport quiso aprovechar este respiro visitante para no irse de vacío en la tercera ronda de la Copa del Rey, pero Alfonso Prieto realizó unas intervenciones de mérito para evitar que este tanto subiera al luminoso. Con esta dinámica, el encuentro llegó a su final con un conjunto local que intentó el tanto de la honra, pero ni con portero jugador fue posible. Gracias a esta victoria, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad accede a la siguiente ronda de la Copa del Rey y estará en el sorteo celebrado el jueves. Una oportunidad única y un objetivo cumplido.