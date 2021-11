Lucas Perin, inconformismo y ambición

Ambición y ganas de más. Esa parece ser la seña de identidad con la que trabaja actualmente el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. De fondo siempre está el objetivo principal, y recordado en no pocas ocasiones por muchos integrantes de la plantilla, que no es otro que la salvación, aunque cada vez suena más fuerte la idea de pelear por cotas mayores. Tanto por intención como por obligación. Y es que la única forma de consolidarse en la Primera División es aspirar a pelear cada vez más de tú a tú con los mejores. Y de momento, los de Josan González lo están consiguiendo. El conjunto blanquiverde marcha en una dinámica notable en este arranque de competición, en el que ya suma un importante botín que le permite soñar con un desafío que, hace no mucho, parecía inalcanzable.

Es más, pese a que el balance es de cinco jornadas sin perder, lo cierto es que la sensación en el plantel otorga un regusto un tanto agridulce, a sabiendas de que la recompensa podría haber sido mayor. Precisamente así ha quedado latente tras el último enfrentamiento en Vista Alegre ante Xota, donde los cordobeses mandaban por 3-1 a falta de un minuto para la conclusión, y acabaron cediendo el empate por 3-3.

Sin duda, uno de los que ha querido dejar muestras de ese sentimiento de inconformismo es Lucas Parin, quien admite que no están contentos “con los últimos partidos”, en concreto con el más reciente, en el que “perdimos dos puntos que para lo que estamos jugando no han venido bien”. Eso sí, “estamos confiados para el siguiente partido”, subraya el jugador.

De este modo, sobre el encuentro ante Manzanares, el ala brasileño expone que “el equipo rival va a venir para ganar y nosotros también, y creo que va a ser un partido bueno y duro”, aunque “seguro que salimos con tres puntos”, recalcando a título personal que ha tenido “una semana muy buena y voy a poder ayudar al equipo de alguna manera”.