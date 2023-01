Josan González: “Cada vez nos acercamos más a ese equipo que queremos ser”

Una mala racha que parece no tener fin, pero que está sirviendo para que todos los integrantes del Córdoba Patrimonio de la Humanidad creen una coraza alrededor de sus cuerpos en busca de mejorar como equipo de cara al tramo final de temporada. Y es que tampoco pudo ser en Jaén. Los pupilos de Josan González visitaban una de las pistas más complicadas de la categoría en un duelo en el que no faltó la emoción y la intensidad que siempre ha protagonizado a los blanquiverdes pero que, de nuevo, no fue suficiente para sumar tres puntos que cada vez son más necesarios para remontar el vuelo y esquivar los puestos de descenso.

El Córdoba Patrimonio tampoco encuentra la luz en Jaén

En las declaraciones posteriores al encuentro, el entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Josan González, ha comenzado afirmando que “cada vez nos acercamos más a ese equipo que queremos ser”, y que incluso en el duelo ante el Jaén Paraíso Interior “por muchísimos momentos, lo hemos sido”. Y es que los blanquiverdes visitaban la cancha “de un equipo que lleva una racha espectacular”, lo que no ha impedido que comenzasen llevando la manija del duelo y del marcador, con un tanto inicial que pronto fue neutralizado por los locales en un minuto calificado como “fatídico” por Josan González.

Pese a esa remontada, el preparador pontano ha querido remarcar que “lejos de ser un equipo que se encuentra en una racha negativa de resultados, nos hemos repuesto y hemos ido a por el partido”, aunque la pegada de los locales ha sido fundamental, ya que “sus finalizaciones han sido extraordinarias”. Al final de la primera mitad, “con el portero-jugador, hemos tenido la opción de empatar”, mientras que para Josan González, “el segundo tiempo ha sido un dominio absoluto para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sobre la pista”, ya que “Jaén prácticamente no nos ha tirado”.

Aún así, haciendo ya un análisis general tanto de la temporada como de la mala racha, González ha reincidido en que “seguimos nuestro camino”, y que permanecen “en este proceso, acabando ya el tourmalet”, en “una liga que es muy complicada y que va a ser muy difícil ganar todos los partidos”. “Seguimos creciendo dentro de la adversidad, y saliendo perdedores pero no derrotados, que creo que es fundamental. Un día más, hay muchísimas cosas positivas y la verdad es que hoy me quedo con lo tremendamente orgulloso que estoy de dirigir a este equipo, que a pesar de todo, luchan y pelean cada balón como si fuera el último; creen en ellos mismos, en sus compañeros. Esto es una etapa de la temporada que estamos pasando y que nos va a ayudar muchísimo a ser mejores jugadores, a ser mejores personas, y nos va a ayudar mucho a crecer”, ha culminado el de Puente Genil, antes de volver a subrayar que se siente “tremendamente orgulloso de ser entrenador de este equipo”.