Josan González: “Somos un equipo que siempre tiene que ir a ganar”

Un empate que sirve para seguir sumando, aunque deja una sensación extraña. Pudo caer para cualquier lado la balanza en el choque entre el Córdoba Patrimonio y el Betis, aunque finalmente se quedó en tablas. Es por ello que el propio Josan González ha querido resaltar que “todo lo que no sea ganar no entra dentro de los planes”, ya que ellos mismos lo han hablando en el vestuario. “Fuimos a Palma justo antes de jugarnos la Final Four y no nos guardamos nada, el partido en Tudela para entrar en la Copa de España no nos guardamos nada, y somos un equipo que tenemos que intentar ir a todos lo campos a ganar y en casa siempre sacar los tres puntos”, ha expuesto. Y así se intentó hasta el final, con el juego de cinco justo tras encajar el empate y a falta de poco más de un minuto. No se logró, pero se intentó hasta el último suspiro.

El técnico pontano ha precisado que “el Betis ha puesto una defensa muy baja. Tuvimos dos muy claras nada más empezar el partido y luego quizá ha sido la peor primera parte de toda la temporada, muy imprecisos”, destacando a su vez que han “jugado a lo que ellos querían, que es lo que tenemos que evitar siempre”. Aún así, supieron reponerse del gol encajado y, ya en la segunda parte, “hay un momento que cambia el partido, nos sonríe la fortuna con el primer gol, nos ponemos por delante y acto seguido tenemos una clarísima para el 3-1 que creo que hubiera acabado con el partido”. Asimismo, el preparador blanquiverde ha querido alabar la actuación de Prieto tras sustituir a Cristian, ya que “se ha repuesto de una situación difícil, de no tener minutos y ha parado muchísimo”. Con todo, Josan admite que el punto “es justo”, incidiendo de nuevo en que “no hemos sabido leer la defensa baja que nos planteaban”, pero “estamos en el camino de mejorarlo. Como estaba hoy el pabellón, estoy seguro que si nos ponemos por delante no hubieran tenido oportunidad de sacar ni un punto”.

Sobre el propio Cristian, que tuvo retirarse tras un duro golpe, ha afirmado que “está en el médico” y estaba viendo “doble”, mientras que sobre los otros dos lesionados, que son Shimizu y Miguelín, hacer hincapié en que tienen “una plantilla muy larga. El sustituto de Shimizu ha sido Saura, que el año pasado hizo 22 goles. Y también tenemos repuesto con Ismael”, aunque “esperemos que puedan estar los tres disponibles y haya que hacer un descarte”.