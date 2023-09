Guía del Córdoba Patrimonio de la Humanidad 2023-24: ambición en el décimo aniversario

En marcha una nueva temporada en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, donde el Córdoba Patrimonio de la Humanidad cumplirá su quinto año consecutivo entre los mejores clubes del mundo. Por tanto, una campaña especial para los blanquiverdes, que se estrenarán este próximo sábado (20:00) en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre frente al Viña Albali Valdepeñas, coincidiendo además con el décimo aniversario de la entidad. Un curso ambicioso y con mucha incertidumbre, después de los numerosos cambios que ha sufrido la plantilla, siendo ésta ya la más internacional de su historia. Así, en CORDÓPOLIS hemos realizado este contenido especial donde se detallan los nuevos rostros del equipo, así como todos los puntos significativos y las grandes claves para la 2023-24.

