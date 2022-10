Un derbi con deberes por hacer

Mucho trabajo por delante antes de una cita que se presume como capital. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad todavía no ha conseguido sumar de tres en lo que va de temporada en la Primera División. Apenas un punto poseen los blanquiverdes en cuatro partidos, lo que ha hecho que estén inmersos en puestos de descenso. Bien es cierto que todavía queda mucha campaña por delante, aunque no cabe duda que por la mente de todos los integrantes del plantel pasa el objetivo absolutamente necesario de reconducir el rumbo lo antes posible. Y para ello tienen ante sí un derbi fundamental para sus intereses, puesto que el Betis visita este próximo sábado el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, en un choque que puede servir como punto de inflexión clave para el crecimiento o, por el contrario, para ahondar aun más en la herida abierta. Y lo cierto es que hay una gran asignatura pendiente.

Se ha repetido por activa y por pasiva que el gran problema del plantel cordobés reside actualmente en la defensa, y tal que así ha quedado demostrado en estos primeros cuatro compromisos ligueros. Ya no es solo una carencia cualquiera, sino que se ha convertido en el principal punto débil del equipo, que suma nada menos que 20 goles encajados tras los seis que recibió el pasado fin de semana frente al Palma Futsal. Esa doble decena dejan al Córdoba Patrimonio como el peor equipo de la liga en tareas defensivas. Nadie encaja más que los blanquiverdes, que acumulan una media de cinco tantos por choque, estadística realmente difícil de solventar semana tras semana para evitar perder el partido. Por tanto, no cabe duda que Josan habrá puesto el foco en dicho apartado, con la idea de reducir notablemente la incidencia atrás. Ya no es solo que se concedan muchas oportunidades, es que buena parte de ellas se materializan.

Así, el conjunto califa es, como se ha dicho, el que más veces ha tenido que recoger el balón de sus mallas. Por el contrario, 13 veces ha conseguido acertar en la portería rival, una franja realmente reseñable. De este modo, en la segunda posición en lo que a goles encajados se refiere se encuentra el Industrias Santa Coloma con 16 en contra, aunque en su caso ha logrado auparse hasta los puestos de play off gracias a los 19 que firma a su favor. Un poco más abajo se encuentran el BeSoccer CD UMA Antequera, el Ribera Navarra y el Real Betis, los tres con 15.

Así las cosas, la defensa será el tema pendiente a solucionar por parte del Córdoba Patrimonio, que en los próximos días espera recuperar al 100% a Pablo del Moral, fundamental en esas labores, además de poder contar ya con otros efectivos importantes como Jesulito y Lucas Perin, ausentes en Mallorca por diversos problemas físicos. En este sentido, tal y como especificó el club en redes sociales, la plantilla trabajó este lunes con doble sesión de mañana y tarde, mientras que el resto de días habrá una única práctica en horario matutino antes del encuentro del sábado.