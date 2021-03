El Deportivo Córdoba, una garantía de seguridad

El Deportivo Córdoba ha puesto la directa en el último tramo de la primera fase de la liga y sumó este pasado sábado su cuarta victoria consecutiva, un 5-0 frente a la UD La Cruz que le permite conservar el coliderato de la clasificación del subgrupo II-B -se encuentra empatado con el Atlético Torcal, aunque con el golaverage particular a favor de las malagueñas-, además de distanciarse hasta cuatro puntos de la propia UD La Cruz, que ocupa el tercer puesto en este momento.

Para las jugadoras de Juanma Cubero este último triunfo supuso también tomarse la revancha con el conjunto extremeño de la derrota (5-4) sufrida en la primera vuelta, tal y como analiza la guardameta Ceci, que asegura que "teníamos en la cabeza lo sucedido en el encuentro de ida, del que salimos todas pensando que podíamos haber dado más... y durante esta semana estuvimos trabajando bastante para corregir los errores que cometimos, y llegar al sábado lo mejor posible, analizando al rival para plantarle cara, y sobre todo ahora que estamos en el último tramo de la primera fase en el que cada punto que perdamos sería muy importante".

Gran parte del mérito de la buena campaña del Deportivo Córdoba Cajasur reside en los registros que está ofreciendo en la faceta defensiva, con sólo 16 tantos en contra -el mejor de todo el grupo III- y una racha actual de sólo una diana concedida en los últimos cuatro encuentros, sobre lo cual Ceci valora que "el peso de los goles se ha revalorizado, al estar además todo tan igualado también con los equipos del otro subgrupo de cara al golaverage... y a nivel individual he de decir que estoy súper contenta por haber dejado de nuevo la portería a cero, aunque no sólo es trabajo mío, sino del equipo en general, ya que en defensa estamos muy muy seguras, así que, es mérito de todas".

Además de su buen hacer bajo palos, la portera jiennense también destaca por su polivalencia cuando tiene que salir de su área para sacar el balón jugado, una faceta en la que también se siente cómoda porque "me gusta bastante jugar con los pies, y personalmente, me encuentro muy segura en esas circunstancias, también porque mis compañeras confían mucho en mí y me pasan el balón, y gracias a ello podemos hacer otro tipo de planteamientos; como se ha visto en los últimos partidos, cuando tenemos una presión alta yo ofrezco otra opción de salida de balón, y podemos generar bastante peligro si esas jugadas salen bien. En los entrenamientos lo practicamos cuando hay oportunidad".

Con el billete asegurado para la siguiente fase de la competición, Ceci reconoce que también están atentas a lo que sucede en el subgrupo III-A, donde Alcantarilla, La Algaida y los filiales de Torreblanca y Roldán copan las primeras plazas, ya que "son nuestros posibles rivales de la segunda fase; a fin de cuentas, somos un único grupo y tarde o temprano nos los vamos a encontrar, y como no nos quedan enfrentamientos contra rivales directos en nuestro subgrupo, sí que echamos un ojo en líneas generales a los resultados, porque realmente en esta segunda fase será cuando más trabajo tengamos, que en este primer tramo de competición ha sido por momentos una primera toma de contacto al haber estado todo más dividido en cuanto a intensidad, sin olvidar que también ha habido algunas sorpresas".