El Córdoba Patrimonio esprinta hacia la meta

Era cuestión de tiempo que este equipo empezase a funcionar. La Covid-19 ha hecho que el deporte nacional cambie totalmente y los clubes han tenido que modificar su forma de trabajar para adaptarse a las circunstancias sanitarias actuales. De hecho, la máxima categoría del fútbol nacional ha visto cómo el número de equipos que la conformaban crecían debido a la suspensión de la pasada temporada. Esto ha conllevado que la actual es mucho más dura para los equipos que pelean por no descender a Segunda División. Gracias a esto, el presente curso era crucial para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que debía de dar un paso al frente para consolidarse en Primera División, aunque no empezó del todo bien deportivamente hablando, ya que la suspensión de los encuentros por el coronavirus no le otorgó un ritmo de competición óptimo. Sin embargo y conforme la situación se ha ido estabilizando, los chicos de Josan González están demostrando su verdadero potencial.

Y es que la temporada no empezó de la mejor manera para el club cordobés. La plantilla andaluza no se encontraba cómodo sobre la pista y las suspensiones por Covid-19 -nunca originado en su propio plantel- hicieron que esto se incrementara con el paso de los partidos. Debido a esto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no encontró el ritmo competitivo óptimo y se dejó puntos importantes a lo largo de la primera vuelta como la derrota en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre ante el Burela FS (5-6). Por otro lado, la incómoda situación que estaba viviendo la entidad califal también se reflejaba en la tabla clasificatoria, donde los chicos dirigidos por Josan González se instauraban en el descenso, posición que ahora ven con un relativo colchón.

Aunque las cosas se ven muy distintas en la actualidad. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cerró la primera vuelta del campeonato regular -contando los partidos aplazados- con 16 puntos de los 51 posibles. Una cifra muy baja para mantener la plaza en Primera División. Por ello, la entidad andaluza tenía que aumentar el ritmo y lo fue consiguiendo conforme las jornadas iban pasando. De hecho, los chicos de Josan González -tras las últimas tres victorias consecutivas en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre ante Peñíscola (2-0), Jimbee Cartagena (5-1) y UMA Antequera (3-0),- han logrado 13 puntos de los últimos 27 posibles. Unos números que vislumbran el paso adelante que el club dirigido por José García Román ha dado en las últimas jornadas, consiguiendo el mismo número de victorias que las cosechadas durante la primera vuelta.

Esta buena dinámica no ha pasado desapercibida para la pelea por mantener la categoría. Tras pasar gran parte de la primera vuelta en los posiciones de descenso, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya mira con cierta holgura la permanencia. Y es que los chicos dirigidos por Josan González aventajan al Peñíscola, club que ocupa el último lugar del descenso directo, en siete puntos con el gol average ganado. Sin embargo, los blanquiverdes no pueden fiarse en la actualidad debido a que la pandemia ha hecho que la competición varíe con respecto a temporadas pasadas y ahora existe una posición de play out. El club que ocupe este lugar cuando termine el curso luchará con un equipo de Segunda División al final de la campaña por un sitio en la máxima categoría del fútbol sala español y ahora mismo el club andaluz distancia al Ribera Navarra, plantilla que está inmerso en esta situación, en cuatro puntos. Una realidad que demuestra el paso adelante que ha dado el plantel califal durante la segunda vuelta.