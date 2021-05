El Bujalance vuelve a tirar de casta

Un encuentro importante y más después de la victoria conseguida en la pasada jornada. La temporada del Bujalance ha sido destacada debido a que consiguió la permanencia en Segunda División B por la vía rápida, clasificándose así a una segunda fase que otorgaba luchar por subir a Segunda División o una plaza en la siguiente edición Copa del Rey. Aun así, los resultados cosechados en esta parte del curso regular no han sido buenos y el conjunto bujalanceño tenía que conseguir un auténtico milagro para estar en el torneo copero durante la próxima temporada. Sin embargo, la victoria conseguida durante la pasada jornada ante el Coineña en el Pabellón Pepe Montalbán (3-2) daban alas a los chicos dirigidos por Fermín Hidalgo y se demostró en la primera parte ante el Sima Granada donde el cuadro cordobés se adelantó en el marcador. En cambio, el conjunto granadino logró darle la vuelta a la contienda, pero nuevamente el plantel granate tiró de épica y empató el encuentro sobre la bocina.

A pesar de que sus opciones de entrar en Copa del Rey son muy remotas, el Bujalance salió a la pista granadina con la intención de salir victorioso ante uno de los rivales que aspiran a subir a Segunda División. Y es que el Sima Granada debía sumar de tres en tres para que la posibilidad del play off no se fuera muy lejos y saltó al 40x20 dominante, dejando al conjunto bujalanceño en su propia pista y obligándole a replegar su defensa para que no saliese demasiado rápido al contragolpe. Sin embargo, los chicos de Fermín Hidalgo no necesitaban en demasía para crear peligro a la meta defendida por José Ángel e inauguró el marcador bien temprano. De hecho, Pedro Catiti comandó un contraataque, dejando para un Cristóbal que fusiló la meta local. Esta tendencia positiva fue mantenida por el cuadro cordobés que consiguió meter ventaja en el electrónico merced a una jugada familiar, ya que Antonio Catiti vio solo a un Pedro Catiti que anotó sin marca aparente el segundo para los visitantes.

Sin embargo, el Sima Granada tenía que demostrar que era un equipo confeccionado para pelear por el ascenso a Segunda División y en tan solo dos minutos remontaron la contienda en jugadas concretas. Tras estrellar el balón al palo, Ismael se redimió justo en la jugada posterior y, después de robar en campo rival, se fue de dos defensores, logrando recortar la distancia en el electrónico merced a un disparo al que nada pudo hacer Zafra. Gracias a este tanto, el conjunto local fue creciendo y desde el punto de penalti llegó el empate al luminoso justo antes del paso por vestuarios. Migue transformó una pena máxima cometida por Penalba y llevó la contienda al descanso con unas tablas que parecían ser justas después de lo visto sobre la pista del Pabellón Núñez Blanca.

Aun así, el conjunto local debía conseguir la victoria para certificar su plaza en el próximo play off de ascenso de categoría. Por ello, el Sima Granada volvió del paso de vestuarios con la intención de tranquilizar el encuentro a base de goles. Tanto fue así que Emilio, con tres tantos en apenas cinco minutos, pareció sentenciar a un Bujalance que aún no había dicho su última palabra. De hecho, el técnico Fermín Hidalgo decidió sacar al portero jugador cuando todavía restaban cinco minutos para la finalización del choque. Gracias a esta acción, el dominio del cuadro cordobés fue aplastante, consiguiendo remontar en el tramo final de la contienda merced a un doblete de Cristóbal y a un gran tanto de Pedro Catiti. A pesar de que este empate no sirve prácticamente de nada para la clasificación del Grupo V-C, el conjunto bujalanceño vuelve a tirar de casta y saca un punto en una de las pistas más complicadas de la categoría.