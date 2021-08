El Bujalance, con Antoñito de vuelta, arranca con buenas sensaciones

Ya conoce la derrota. Aun así, la evolución es favorable. Porque a veces la caída es lo de menos, sobre todo cuando ésta se produce con la cabeza alta. Por supuesto, así es cuando todavía no hay puntos en juego. Tal y como le sucede al Bujalance, que sigue con su pretemporada con gratas sensaciones después de sus dos primeros amistosos. El equipo dirigido por Fermín Hidalgo comienza a ver cada vez más cerca la campaña 2021-22, cuyo punto de partida está previsto para el 18 de septiembre. Lo hace con la satisfacción del progreso en la pista, incluso tras perder uno de sus encuentros. Como añadido a esta afirmación, el conjunto rojillo suma una noticia positiva. Finalmente va a contar con Antoñito, que confirma su continuidad en el club unas semanas después de anunciarse su inevitable salida por motivos laborales.

El cuadro del Alto Guadalquivir va camino del mes de preparación para el campeonato de Segunda B, categoría en que milita por segundo curso consecutivo. Fue el pasado 9 de agosto cuando inició una pretemporada en la que hasta ahora incluyó dos duelos de carácter amistoso. La puesta de largo en este sentido tuvo lugar hace poco más de una semana, cuando recibió al Bailén en el José Pérez Pozuelo Pepe Montalbán. El Bujalance cerró dicho partido con un triunfo abrumador pues se impuso por 9-0 a un rival, eso sí, de inferior rango. Sea como fuere, el vecino equipo jiennense se tornó en sparring en una contienda en la que sobresalieron Pedro Catiti y uno de los fichajes de cara a la nueva campaña, Buitre. Anotaron cuatro y tres goles, respectivamente. Pero lo mejor fue la imagen que dejaron los rojillos.

Las impresiones resultaron más positivas poco después, el pasado sábado, a pesar de que entonces el Bujalance cedió su primera derrota en pretemporada. Porque los de Fermín Hidalgo compitieron de tú a tú ante un adversario de Segunda. No cualquiera, además, ya que ese día se midió a un Mengíbar que en los últimos campeonatos estuvo en la pugna por el ascenso -en el 2020-21 no pudo acceder al play off-. Esta vez el conjunto rojillo cayó por 4-6, un marcador ajustado y meritorio si se tiene en cuenta la mencionada diferencia de categoría. También porque el juego fue bueno a lo largo de los 40 minutos, hasta el punto de igualar el tanteador en más de una ocasión. Así, el equipo del Alto Guadalquivir completó la primera fase de pretemporada con un notable si hubiera que acudir al símil de las calificaciones académicas.

Curiosamente, en el choque con el Mengíbar defendió los intereses del Bujalance un futbolista con el que nadie contaba ya. Se trata de Antonio Salazar Antoñito, que justo en el arranque del período de preparación se desvinculó de la entidad. Al tiempo que la plantilla se ponía en marcha, el club informaba de que el jugador causaba baja por motivos laborales. Ocurrió algunas semanas después de que rubricara su renovación. Pero el ala participó en el duelo con el cuadro jiennense y lo hizo porque finalmente va a continuar en el conjunto del Alto Guadalquivir. Una circunstancia ésta que ratificó de forma oficial la escuadra presidida por José Romero en la mañana del lunes. El ex del Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue ligado a los rojillos “tras haber podido solventar y compatibilizar sus compromisos laborales”.