Con el verano, aprendizaje y diversión con el Campus Bebé

Primeras patadas al balón, primeras sonrisas. Y también primeras lecciones porque en este caso la diversión está estrechamente ligada con el aprendizaje. Son los motivos que convierten la iniciativa en una de las más interesantes del verano en Córdoba para los más pequeños. No en vano, todo es por y para ellos, que a lo largo de una semana tienen la oportunidad además de disfrutar junto con figuras principales del fútbol sala cordobés -incluso alguna foránea-.Es la colección de alicientes que cada año ya desde hace seis el Campus Ciudad de Córdoba Rafael García Bebé, que en esta ocasión se desarrolla con el respaldo de la firma Mosttro Sportwear. A todo esto, la organización es del Atlético Cañero con el respaldo del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco).

Se trata, por si alguien lo olvidó de un año para otro, de una semana de tecnificación de fútbol sala, con jornadas de práctica en las que los niños practican bajo enseñanza de jugadores y entrenadores. El punto de partida tuvo lugar el jueves con un partido de alumnos contra exfutbolistas. Del segundo equipo formaron parte hombres como Juan Antonio Humanes Huguito -ex de Bujalance, Badajoz o con experiencia en Italia-, Dani Aranda -ex de Mengíbar o Itea Automatismos (Córdoba Patrimonio de la Humanidad)-, Juan Claudio Atalaya -ex de Villafranca o Andújar- o Alfonso Rodríguez Fofi -ex de Bujalance y con experiencia internacional también-.Dicho encuentro se celebró en La Fuensanta a partir de las 20:15.

Este viernes llega otro momento interesante para quienes participan en el Campus, que además cuentan, por cierto, con elásticas propias de la cita. El caso es que en la jornada previa al fin de semana es Jesús Rodríguez quien va a compartir experiencias con los jóvenes. De esta forma, los pequeños van a tener opción de saber más sobre el deporte que les apasiona de la mano de todo un jugador de Primera como lo es el futbolista del Córdoba Patrimonio de la Humanidad -cuya renovación está a falta de ser oficial-. Además, el cierre es uno de los héroes del ascenso del club blanquiverde a la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) el 1 de junio de 2019.

Aunque quizá sea, tras el fin de semana, la del lunes la jornada más atractiva para los participantes del Campus. Porque para ese día el Atlético Cañero ha cerrado un cartel de excepción. Sobre la pista van a estar Dani Rodríguez, actual entrenador del Jaén Paraíso Interior y con gran pasado en la provincia con el Grupo Pinar Adecor y el Maderas Miguel Pérez Bujalance; Amelia Romero, que es jugadora del Futsi Atlético Navalcarnero de Primera femenina y además integrante de la selección española, y César Velasco, uno de los hombres que llevó al Córdoba Patrimonio de la Humanidad a Primera, en la que debutó como blanquiverde, y hoy en día en Osasuna Magna.

El técnico, la internacional por España y el jugador natural de Cabra van a acompañar a otras tres referencias. La principal es el protagonista de la iniciativa, y éste no es otro que Rafael García Bebé, uno de los futbolistas más importantes dentro de la historia de talento de Córdoba. Habitual en la selección nacional, pasó por ElPozo Murcia y el Movistar Inter antes de firmar con el Jimbee Cartagena. Y acumula un buen número de trofeos. Junto a él va a estar Cristian Ramos, portero del Córdoba Patrimonio de la Humanidad -cuya renovación, al igual que con Jesús Rodríguez, espera anuncio oficial por parte del club-. Ah, él también fue artífice del histórico salto del cuadro califal a la mejor liga del mundo. Y por último, David Díaz, entrenador del Deportivo Córdoba que se hizo con cinco títulos femeninos, entre ellos dos ligas, y en la actualidad presidente del Atlético Cañero.

Las emociones dentro del campus van a continuar con otro de los nombres esenciales del fútbol sala cordobés, sobre todo en la historia reciente. Se trata de Miguel Ángel Martínez Maca, técnico que consumó desde el banquillo el ascenso del cuadro califal a Primera de la LNFS. También dirigió a la escuadra blanquiverde en su primer curso en la máxima categoría, hasta que fue destituido precisamente antes de que la temporada se paralizara por la pandemia de Covid-19. Esta campaña asumió la difícil tarea de entrenar a O Parrulo Ferrol, cuyo descenso, excesivamente complicado, no evitó pese a un gran papel. Y ahí no termina todo pues el Atlético Cañero promete más sorpresas con invitados y actividades.