Álex Viana rechaza la renovación con el Córdoba Patrimonio

Giro de última hora y, en cierto modo, sorprendente. La política de renovaciones en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no podrá, finalmente, contar con todos los efectivos que se hubiera deseado, ya que el club ha informado que Álex Viana no continuará como blanquiverde para el curso 2023-24. Después de anunciar los fichajes de Damián Mareco y Guilherme, así como las renovaciones de Zequi, Víctor y Lucas Perin, la entidad esperaba conseguir también el acuerdo con el otro brasileño de la plantilla. De hecho, según pudo saber CORDÓPOLIS hace algunos días, la intención de ambas partes era prolongar el contrato existente y extenderlo, como mínimo, durante un año más. Asimismo, desde la entidad se reconoció que, en ese entonces, el tema económico no era un problema.

Sin embargo, finalmente se ha roto la vinculación, por lo que el ala no continuará como cordobesista durante la próxima campaña. Es más, la entidad subraya en sus redes sociales que “pese a alcanzar un acuerdo verbal de renovación hace semanas”, el jugador finalmente ha decidido rechazar la propuesta del Córdoba Patrimonio y “no vestirá de blanquiverde en la 2023-24”.

Hay que recordar que Viana fue el primer fichaje del cuadro blanquiverde para la temporada 2021-22. Aquel curso se erigió progresivamente como un futbolista diferencial, aportando compromiso y mucho gol en las filas de Josan González, siendo partícipe de la mejor temporada de la historia del club. Este año, pese a tener menos presencia en el equipo al incorporarse tarde por problemas burocráticos, ha sido igualmente un futbolista relevante en los esquemas del técnico pontano de cara a obtener la permanencia.