Alberto Saura: "Vamos a ir a por todas e intentar lograr los tres puntos"

Una nueva oportunidad para alcanzar el objetivo propuesto. La temporada del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha ido de menos a más conforme las jornadas han ido pasando. Los chicos dirigidos por Josan González empezaron la campaña regular con mal pie, instaurándose en los puestos que te aseguran una plaza en Segunda División durante el próximo curso regular. Aun así, los blanquiverdes siguieron trabajando confiando en que su potencial saliese a relucir más temprano que tarde como así finalmente fue. La entidad califa consiguió una regularidad en los resultados que le ha llevado a terminar la campaña con posibilidades más que reales de lograr la salvación en la máxima categoría del fútbol sala español, pero para ello deberá ganar a uno de los equipos más potentes de toda la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y es que ElPozo Murcia visitará este martes el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre con la intención de vencer e instaurarse en los primeros puestos de la tabla clasificatoria. En la previa de este encuentro, el jugador Alberto Saura pasó por la sala de prensa y admitió que este choque es muy importante para los intereses del club andaluz.

Y es que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad llegará a este encuentro tras un duro revés en tierras gallegas donde los blanquiverdes debían conseguir la victoria con el fin de atar la salvación virtual. "Tenemos que reponernos de la derrota del otro día en Ferrol y tenemos que pensar únicamente en el partido del martes con nuestra gente. A sacar los tres puntos porque nos viene un equipo complicadísimo", explica un pivot de La Unión que piensa que el plantel califa puede desplegar un mejor fútbol sala ante rivales de mayor envergadura. "Sí que es verdad que contra los equipos de arrida, normalmente, aquí en casa hemos sacado puntos y hemos jugado muy bien. Espero que el equipo lo dé todo y que sea una final, ya que nos jugamos muchísimo como ya he dicho antes. Vamos a ir a por todas e intentar lograr los tres puntos".

Por otro lado, Alberto Saura vivirá uno de esos partidos que está marcado en el calendario con rojo. El jugador blanquiverde recibirá al equipo que lo formó como futbolista y se reencontrará con profesionales con los que ha compartido vestuario y vivencias, aunque tiene claro cuál es el objetivo primordial. "Es un partido especial porque ahí fue donde me crie tanto como persona como jugador y siempre es especial jugar contra ElPozo y contra excompañeros que están en el primer equipo. Vamos a intentar ganar", apunta un pívot que asegura que la hinchada será determinante en uno de los partidos más importantes de toda la campaña regular. "La afición para nosotros es fundamental. Durante esta temporada tan atípica, cuando no ha habido público, no hemos sacado puntos. La afición es vital y esas 1.000 personas que nos van a ayudar, van a ser muy importantes para nosotros", culmina.