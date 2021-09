Un trío implacable

Una estadística que realza el buen hacer del equipo en este tramo inicial de temporada regular. Durante los últimos años, el Córdoba no ha conseguido alcanzar una regularidad óptima en los resultados que le permita estar peleando por la zona cabecera de la Segunda División B. Esto le costó muy caro durante la pasada campaña, descendiendo de este modo a la cuarta categoría del fútbol español. Aun así, la entidad blanquiverde ha realizado una reforma en el vestuario, incorporando a unos futbolistas con nivel que están congeniando a la perfección con los veteranos. Gracias a esto y a la filosofía impuesta por Germán Crespo, el cuadro califal ha comenzado este curso liguero venciendo sus tres primeras jornadas, aunque no es el único equipo de Segunda RFEF en conseguir estas cifras.

Por un lado, al Córdoba le ha salido un duro competidor en el Grupo IV. El Cacereño llegaba a la Segunda RFEF como un recién ascendido y con el objetivo de intentar mantener la categoría cueste lo que cueste. Sin embargo, la entidad extremeña comenzó su andadura de forma espectacular, venciendo por la mínima al Vélez Málaga (1-2). Aun así, los chicos dirigidos por Julio Cobos querían mantener esta tendencia a la alza, pero tenían un duro rival en frente durante la segunda jornada. Y es que el conjunto cacereño recibía en su propio feudo a un Xerez Deportivo dolido por la goleada encajada ante el cuadro cordobés en la primera cita liguera, aunque no pudo hacer nada ante el potencial ofensivo de los locales (2-0). Este triunfo consolidó en la zona alta a un equipo que cada vez quería más, consiguiendo sumar nuevamente tres puntos a su casillero tras vencer al Cádiz B en la Ciudad Deportiva El Rosal (0-1).

Mientras tanto y saliendo de territorio andaluz, el Racing de Rioja se sitúa justo por detrás del Córdoba en la clasificación global de Segunda RFEF. El conjunto riojano empezó su particular camino en la cuarta categoría del fútbol español venciendo ampliamente al Naixara (0-3), siendo muy superiores y certificando las buenas sensaciones que ofrecía el equipo a lo largo de la pretemporada. Gracias a esto, el cuadro dirigido por Rodrigo Hernando volvió a conseguir los tres puntos en la segunda jornada liguera ante el Ardoi (2-0), afianzándose así en el liderato del Grupo I. Sin embargo, equipos como Mutilvera o Arenas de Getxo seguían su ritmo hasta que en la tercera cita regular, el equipo riojano dio un golpe de efecto venciendo al Peña Sports (1-3) y colocándose como líder en solitario.

Entretanto, el Córdoba lidera esta clasificación global de Segunda RFEF merced a la diferencia de goles. Y es que la entidad blanquiverde ha comenzado esta nueva temporada demostrando que el objetivo no es otro que ascender a la nueva Primera RFEF. Por ello, los chicos de Germán Crespo han conseguido dominar a sus rivales y, a la postre, goleadas en las tres primeras jornadas de la cuarta categoría del fútbol español -ante Xerez Deportivo (1-5), Cádiz B (3-1) y Coria (0-3)-. Gracias a esto, los califas han logrado anotar once tantos, mientras que han encajado dos, lo que le sitúan al frente de esta particular clasificación con un bagaje positivo de nueve goles. Aun así, la competición está en su recta inicial y el club cordobés deberá mantener esta línea regular si quiere alcanzar la meta propuesta por la directiva.