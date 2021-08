Toni Arranz: "La fórmula que se ha seguido este año es muy buena"

Experiencia y veteranía para el mediocampo blanquiverde. Uno de los mayores defectos que tenía el Córdoba CF a lo largo de la pasada temporada era que no tenía un control claro en el centro del campo, siendo Alberto del Moral el único futbolista imprescindible por su nivel regular. Debido a esto, eran varios los jugadores que pasaban por esta demarcación y ninguno conseguía cuajar de una manera óptima. Para paliar este déficit, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, se fijó en Toni Arranz después de descender a Tercera RFEF con El Ejido. El profesional madrileño era el referente en el equipo almeriense y ha demostrado en los dos primeros test de pretemporada que puede ser el líder que tanto necesita la entidad califa para volver lo antes posible a las categorías más punteras de este deporte a nivel nacional. En su presentación posando con la elástica andaluza, Arranz ha querido agradecer la confianza que ha depositado el club en su figura futbolística. "Intentaré devolverla con mucho trabajo y esfuerzo para que el Córdoba vuelva a estar donde debe estar".

Al igual que lo sucedido con los demás jugadores ya presentados, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha valorado el perfil del futbolista madrileño y afirma que su experiencia en Segunda División B le puede venir muy bien al cuadro blanquiverde. "Ha jugado también en equipos importantes como UCAM Murcia e Ibiza y decidimos incorporar a Toni para que nos dé unas características complementarias al estilo de juego de Germán Crespo. Tenemos una confianza total en él y creemos que puede estar mucho más tiempo con nosotros cumpliendo los objetivos". Por su parte, Toni Arranz ha explicado que su liderazgo en el centro del campo es normal, ya que en su posición "tienes que colocar un poco más a los compañeros. El medio es la máquina del equipo y hay que hablar a los compañeros, ya que es una parte fundamental de este equipo", añade.

Por otro lado, llegar a un vestuario prácticamente nuevo es muy complicado por la aclimatación, aunque en el Córdoba CF parece que esto no está significando ningún problema para la mayoría de las incorporaciones veraniegas. "Está siendo bastante buena la adaptación. Hay una base del año pasado y esto hace que la acogida de los nuevos sea muy buena. Super contento del vestuario que me he encontrado", apunta un futbolista madrileño que recalca el buen trabajo que se ha realizado desde la dirección deportiva. "En la Segunda B es muy complicado hacer una plantilla, pero la fórmula que se ha seguido este año es muy buena. Es un plantel con jugadores jóvenes y con experiencia y puede ser que sea la tónica perfecta para conseguir el ascenso", culmina.