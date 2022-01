Simo: “Espero seguir aquí mucho más tiempo y lograr todos los objetivos”

Cimentando el futuro blanquiverde con acciones en el presente. El Córdoba, tal y como anunció el martes, ha renovado el contrato de una de sus perlas, Simo Bouzaidi, hasta 2024. El extremo hispano-marroquí, una de las sensaciones de la temporada, ha sido una pieza clave en el esquema de Germán Crespo y, pese a que había ciertos rumores con respecto a su continuidad, el club califa ha querido reivindicar su confianza en él ampliando su contrato por una temporada más, aumentando sus emolumentos y fijando una buena clausula de rescisión en caso de que algún club se interese por el futbolista.

En su puesta de largo en la sala de prensa de El Arcángel, Juanito ha sido el encargado de presentar a Simo, recordando que su contrato anterior era "de una temporada más otra opcional", para que así el club blanquiverde pudiese guardarse una opción en caso de que el rendimiento del futbolista no fuese el esperado. "Dentro del club pensamos que es un jugador que está destacando sobremanera, está aportando mucho, y queríamos que fuese patrimonio del Córdoba por mucho tiempo", ha asegurado el director deportivo, que también ha presagiado que, en un futuro, Simo "puede dar un rendimiento aún mayor ya que cada vez está mejor, y para nosotros es un orgullo que firme hasta 2024". La predisposición del jugador ha sido clave para cerrar el acuerdo, ya que tenía claro que quería permanecer en la disciplina blanquiverde pues es "un equipo donde está creciendo", aunque no cierra la puerta a una futurible salida, ya que la dirección deportiva apuesta por una política de que "los jugadores crezcan con el equipo y avancen de la mano". "En el momento en el que crezca de sobremanera, aquí no estamos para poner tapones ni trabas a la trayectoria de los jugadores", ha concluido el director deportivo del Córdoba CF.

Simo: "Les he dicho a mis agentes que había que priorizar el estar aquí, y ojalá pueda permanecer mucho tiempo más"

Ya en el turno de palabra del propio jugador, Simo ha comenzado agradeciendo a todos los que han hecho posible esta renovación, además de recordar que está "muy feliz de renovar" ya que "solo tengo el corazón para estar aquí y no tenía intención de irme en ningún momento". "Espero seguir aquí mucho más tiempo y cumplir todos los objetivos que nos pongamos juntos", ha reafirmado.

En la ronda de preguntas de la prensa, Simo también ha reconocido que el cariño de la afición ha pesado mucho en esta decisión, puesto que "no esperaba caer tan bien dentro y fuera del club, y eso ha sido un plus más para yo abrir los ojos y ver que realmente aquí es donde me siento cómodo, donde han confiado en mí y me han valorado, y eso significa mucho para mí". Además, el apoyo de los aficionados y el jugar en El Arcángel es "una motivación enorme", a la vez que "una emoción muy importante", por lo que solo desea para el futuro seguir "así y dar esa alegría a toda la gente, que se la merece". Siguiendo con esta tónica, también ha reconocido que él mismo pidió a sus agentes que priorizaran "el estar aquí", y que "ojalá pueda permanecer mucho tiempo más".

Sus compañeros dentro de la plantilla blanquiverde también han pesado mucho a la hora de tomar la decisión, ya que, tal y como ha reconocido el propio Bouzaidi, "este año hay un vestuario 'de la hostia' en el que todos aportamos, somos una familia y vamos todos a una, y eso se está reflejando en el campo". De esta manera, Simo tratará de aportar su granito de arena intentando buscar una mejor versión que aún no ha llegado, aunque también ha recordado que es importante "disfrutar de los buenos momentos" ya que el fútbol es así, y "habrá momentos de tristeza". Sin embargo, hay que valorar y "disfrutar lo máximo ahora, y luego ojalá que sea aún mejor".

También ha tenido tiempo de recordar su paso por el Sevilla FC, su anterior club, del que ha preferido "no hablar" ya que para Simo "es pasado". "Ya les di las gracias por todo lo que me inculcaron y me enseñaron, y ahora solo tengo palabras de agradecimiento al Córdoba porque me abrieron las puertas. No lo veo como una manera de reivindicarme, sino todo lo contrario, de intentar aportar lo máximo e intentar que esto vuelva a ser lo de antes".

Ya mirando hacia el futuro, varios son los retos que se le plantean al extremo blanquiverde. En primer lugar, y tal como ha reconocido él, el objetivo principal es "el que marque el míster". "Lo importante es lo colectivo, y el reto principal aquí es ascender, y volver a poner al Córdoba donde se merece", ha vuelto a recordar. Además, en el plano individual, una futurible convocatoria con la selección absoluta de Marruecos sería un sueño, ya que ha recordado que "hay jugadores de altísimo nivel, y ojalá algún día poder estar ahí. La selección de Marruecos es increíble", ha afirmado. De esta manera, Simo buscará seguir cumpliendo objetivos tanto colectivos como individuales y, al menos por ahora, de la mano del Córdoba CF. El futuro del prometedor extremo se ha teñido de blanco y de verde, y tan solo queda soñar con que Simo siga dando tantas o más alegrías a la afición como las que ha dado hasta ahora.