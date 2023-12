El resurgir del Córdoba CF como local

Una estadística que hizo que, al principio, la confianza en este equipo bajase a niveles escalofriantes. El Córdoba CF siempre ha sido un club que se ha caracterizado por su fortaleza como local gracias, en parte, a la gran afición que mete cada dos semanas en su feudo. Por tanto, la entidad blanquiverde ha mostrado su poderío en El Arcángel durante la gran mayoría de sus temporadas en Segunda División, por lo que tenía que ser un punto de anclaje en su segunda campaña consecutiva en Primera RFEF si quería luchar por el ascenso directo o vía play off, pero esto parecía disiparse conforme los partidos iban pasando.

Y es que los chicos dirigidos por Iván Ania tenían que debutar como locales esta temporada ante uno de los aspirantes claros por plantilla para alzarse con la promoción directa. El Ibiza descendió procedente de Segunda División y había conformado un plantel con nombres propios de la tercera categoría del fútbol nacional. Por ello, había expectación para ver cómo se componía una plantilla que, enfrente, tenía a un rival con bastantes cambios, pero con una línea continuista en cuanto al once inicial se refiere. Muchas dudas y pocas certezas había en un Córdoba CF que, a pesar de la derrota, compitió ante la escuadra ibicenca.

Es por ello que estas buenas sensaciones se trasladaron a la próxima semana, cuando consiguió una victoria capital en el campo del Real Murcia. Sin embargo, la dinámica no se extrapolaba al césped ribereño, ya que el Linares Deportivo consiguió asaltar El Arcángel una jornada después tras un encuentro donde el Córdoba CF dominó, llegó con facilidad pero no consiguió abrir la lata. Por tanto, las dudas que se disiparon en territorio murciano ganaron apoyos en la segunda derrota consecutiva como local. Aun así y lo que no sabían los cordobesistas desde ese momento, es que el rendimiento en el feudo califal cambiaría drásticamente.

A partir de aquí, los chicos dirigidos por Iván Ania mostraron su mejor cara, la que necesitaban para que su candidatura a la zona noble del Grupo II de Primera RFEF fuese una realidad. Desde la derrota ante el Linares Deportivo, el Córdoba CF ha conseguido encadenar seis jornadas puntuando, de las que cinco fueron victorias ante Recreativo Granada, AD Mérida, Recreativo de Huelva, Antequera y CD Castellón, mientras que un empate frente a AD Ceuta. Por tanto, la mejoría ha sido clara y para comenzar el año tendrán un doble enfrentamiento como local para afianzar esta dinámica.