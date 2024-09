El Racing de Ferrol y la necesidad imperiosa de vencer

Aquí nadie espera a nadie. Los que no consigan coger el ritmo, irán retrasando su posición hasta que llegue el momento en el que toda reacción sea demasiado tarde. LaLiga Hypermotion es una categoría en la que la igualdad es tal que todos los partidos, a excepción de algunos, se deciden por detalles y eso hace que la experiencia y la calidad sean capitales. Es por ello que las sorpresas no dejan de suceder, como planteles que deberían luchar por el ascenso directo ahora no pueden alejarse ni siquiera del ascenso. Aunque hay otros, en cambio, que su rendimiento está muy alejado de lo esperado, como es el caso del Racing de Ferrol.

Y es que a pesar de su condición de recién ascendido, el cuadro gallego sorprendió al fútbol profesional durante la pasada temporada, instaurándose desde el principio en la zona media de la clasificación y con la posibilidad de luchar por objetivos más ambiciosos de lo esperado. Gracias a esta dinámica, el Racing de Ferrol no tuvo ningún tipo de problema para salvarse, sacando 14 puntos al descenso al término de la jornada 42 y a tan solo cinco del play off. Por tanto, su vuelta a LaLiga Hypermotion fue más que positiva, aunque esta campaña regular está siendo totalmente lo contrario.

Los chicos dirigidos por Cristóbal Parralo han tenido un inicio de temporada algo complicado, aunque es cierto que su confección de plantilla debería haberle permitido sumar algo más de dos puntos. De hecho, comenzó la campaña regular recibiendo al Málaga CF, recién ascendido de Primera RFEF, y no fue capaz de pasar del empate. Aun así, la cosa no termina aquí, debido a que el calendario permitió que A Malata fuese el recinto de las dos primeras jornadas del curso liguero, pero tampoco fue algo positivo. El Granada CF conquistó territorio gallego y unida a la derrota frente al Deportivo de La Coruña en Riazor, el Racing de Ferrol pudo solamente alzarse con un punto de nueve posibles.

Esta tendencia hizo que las dudas se instauraran en un cuadro ferrolano que encadenó dos encuentros empatando frente a Mirandés y Cádiz CF, justo antes de que el Albacete le diese el mayor correctivo recibido hasta la fecha. El Racing de Ferrol encajó una derrota dura en A Malata por 1-4 y ahora se prepara para visitar El Arcángel con las dudas de que podría ser el último partido de Cristóbal Parralo al frente de la primera plantilla gallega.

Ahora bien, el técnico cordobés sigue fiel a su idea, aunque puede variar algunos titulares después de la debacle ante el Albacete. Aun así y justo antes del duelo en territorio ferrolano, el Racing de Ferrol desplegaba un 4-4-2, con Jesús Ruíz como guardameta titular desde el comienzo de la temporada. Línea de cuatro futbolistas formada por Delgado, Naldo, Puric y Delmás, justo por detrás de un doble pivote compuesto por Sanz y Señe. Por la banda izquierda se encuentra un Bebé en el que, por el momento, no ha encontrado un rendimiento óptimo, mientras que Dorrio ocupa el carril diestro. La dupla delantera queda para Borrego y Giménez, aunque Eneko Jauregui ha sido la principal arma ofensiva desde el banquillo.