El momento de Cristian Carracedo

Primera victoria de la temporada, primera alegría desde el regreso al fútbol profesional del Córdoba CF, y todo ello conjugado en una gran actuación de la que destacan varios nombres propios. Entre ellos debe estar, sin duda, el de Cristian Carracedo. El extremo catalán del conjunto blanquiverde fue el encargado de abrir la lata en el duelo disputado en El Arcángel con un gran gol de volea tras un córner botado a la perfección al segundo palo por parte de Álex Sala. Fue, sin duda, el culmen a una carrera plagada de esfuerzo e intensidad, que acabó con el primer gol de Carracedo en el fútbol profesional.

Su primera reacción tras el gol fue abrir sus brazos, santiguarse y dedicar el tanto al cielo, poco antes de derrumbarse, con las manos cubriendo su cara, a la vez que llegaban el resto de compañeros para formar una piña en torno al extremo blanquiverde. Todos eran conocedores de la importancia del gol, en el contexto del entorno deportivo y del partido en cuestión, pero, para Carracedo, ese gol tenía un cáliz especial. Era su primer tanto como futbolista profesional, lo hacía con la camiseta del Córdoba CF, y no pudo evitar acordarse de su padre, al que se lo dedicó antes de desmoronarse.

“No he llorado, pero sí es verdad que me he emocionado porque es mi primer gol en el fútbol profesional, al cual he llegado con 28 años”, comentaba el extremo en la rueda de prensa posterior al duelo. “Me acuerdo también de la gente que no está, como mi padre, que ha sido de lo primero que me he acordado cuando he mirado al cielo. Agradecido por el momento que estoy viviendo, y a seguir trabajando en esta línea”, aseguró el catalán, que fue sin duda el mejor futbolista del verde junto con el portero y capitán del equipo, Carlos Marín. Ambos, de hecho, presentes y pilares fundamentales de la pasada temporada en Primera RFEF.

Además, Carracedo también explicó que el equipo sabía “que estábamos haciendo buenos partidos, quitando el de Elche, que fue para olvidar”, por lo que Ania les había transmitido que necesitaban “una victoria para crecer, para saber que estábamos haciendo las cosas bien”, por lo que este triunfo también les da la confianza de “saber que somos capaces de ganar en esta categoría”, pero también la advertencia de “lo difícil que es conseguir los tres puntos en una liga tan igualada”, en la que “no hay rival pequeño”. El triunfo, eso sí, es “un golpe de autoridad”, que demuestra que el Córdoba CF puede “competirle a cualquiera” tras mostrarse “muy superior al Deportivo”.

De esta manera, Carracedo sigue brillando al frente de un Córdoba CF a la imagen y semejanza de Iván Ania, uno de los grandes y principales artífices del éxito reciente blanquiverde. Con esta victoria, los blanquiverdes ya suman 5 puntos y evitan los puestos de descenso a Primera RFEF. A nivel individual, Carracedo logra anotar su primer gol como futbolista de LaLiga Hypermotion, y el primero como blanquiverde desde el pasado 11 de febrero, cuando contribuyó con un gol y una asistencia a la goleada por 4-1 al Atlético de Madrid B.