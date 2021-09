El juez aplaza la resolución del convenio del CCF SAD

Una nueva piedra en el camino para la supervivencia del Córdoba CF SAD. Para que la entidad fuese viable a corto, medio y largo plazo, el gestor tinerfeño, Carlos González, presentó un plan de viabilidad que debía ser aceptado por los acreedores de la empresa. Debido a esto, se ha celebrado en la mañana del miércoles la junta de acreedores del Córdoba CF SAD en la sala 21 de la Ciudad de la Justicia con una cifra que se acerca a los 12 millones de euros. Con el objetivo de que su proyecto salga adelante, González -que no ha estado presente en dicha vista, mientras que sí lo ha estado su hijo, Alejandro González- no ha conseguido que el 65% de sus acreedores se adhieran a su propuesta de convenio debido a la aparición a última hora de un crédito no firme, por el momento, del Grupo Tremón.

Primeramente, en dicha junta de acreedores finalmente no se han presentado ni Carlos González ni Luis Oliver. Ambos empresarios habían logrado un acuerdo, según la información recogida por el Diario Córdoba, pero finalmente no le ha valido para aprobar el famoso convenio. De hecho, el juez ha suspendido el procedimiento tras no conocer si el crédito presentado por el Grupo Tremón es firme o no. Asimismo, el magistrado le ha permitido cautelarmente participar en la votación y la empresa ha emitido un voto negativo. Debido a esto y si finalmente es firme dicha deuda, el CCF SAD no vería aceptado su convenio y entraría en liquidación, aunque cabe recordar que este préstamo ya ha sido denegado por el juez, aunque tiene que esperar a la resolución definitiva para determinar la viabilidad o no de la antigua SAD.

Por su parte, el administrador concursal, Francisco Estepa, ha explicado ante los medios todo el procedimiento que se ha seguido a lo largo de esta junta de acreedores y el desconcierto que se genera al no saber si finalmente se aceptará el convenio propuesto por Carlos González. "Se ha celebrado la junta de acreedores, se han emitido los votos, pero es que existe una cuestión jurídica en relación a la medida cautelar por medio de Tremón. Por parte del Juzgado se ha estimado parcialmente esta medida y según se resuelva con caracter firme, podría afectar al sentido del voto. Por eso no ha habido proclamación del resultado. Por esta cuestión estrictamente jurídica que afecta al crédito del Grupo Tremón que tiene por el uso de la Ciudad Deportiva del Córdoba durante una serie de años sin que se haya abonado ninguna renta, pues según cómo se resuelva, que en principio ha sido desfavorablemente a Tremón, pero ha habido una cautelar porque es cierto que aún no es firme. Por eso hemos salido todos sin saber si el convenio está aprobado o no. Si obviamos esta cuestión jurídica, como administrador concursal estoy muy satisfecho porque el quorum de asistencia de acreedores ha sido bastante alto".

Por otro lado, Estepa también ha añadido que esta resolución aún tardará y que esta suspensión es gracias a una deuda bastante significativa por el uso de la Ciudad Deportiva. "Lo que decida los ritmos procesales. Aquí como abogado que no va a ser una cuestión de una semana a dos. El crédito de Grupo Tremón es muy importante porque era la cuantificación en base a un acuerdo que se hizo conmigo. El acuerdo lo sometí a utilización judicial, el juez la denegó y por eso planteó una cautelar Tremón. Su crédito es significativo porque la Ciudad Deportiva desde 2012 hasta ahora no se ha pagado una renta sobre ello". "Como administrador concursal, es la primera vez que me pasa algo del estilo. La medida cautelar se planteó hace un par de días, pero para mí ha sido enriquecedor porque todos los días de aprende algo nuevo", culmina.

Esta Junta de Acreedores fue dictada el pasado mes de mayo cuando el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba fijó en septiembre la junta de acreedores del Córdoba CF SAD. A pesar de que la intención era que se celebrase el 15 de septiembre, esta convocatoria responde al proceso concursal en el que se encuentra dicha entidad desde el pasado año. Cabe recordar que ese paso previo definió con exactitud cuál era la deuda exacta que arrastra esta SAD, ya que desde un primer momento se cifró en 11 millones de euros y que todo parecía que iba a rondar por los 13 millones, pero finalmente se ha quedado en los casi 12 millones ya expuestos.