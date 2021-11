José Ruiz: "No podemos mirar más allá del sábado"

Un lateral con experiencia que está demostrando que puede ser titular pase lo que pase. El Córdoba está inmerso en una dinámica positiva merced al gran estado de forma en el que se encuentra la plantilla dirigida por Germán Crespo. Líderes del Grupo IV de Segunda RFEF, en semifinales de la Copa RFEF -que se dirimirán el próximo 10 de noviembre en El Arcángel ante el Ebro- y con el pase asegurado para la próxima edición de la Copa del Rey donde se enfrentará a un equipo de Primera División en el feudo blanquiverde. Gracias a esto y hasta el momento, la entidad blanquiverde está consiguiendo todos sus objetivos, aunque el más importante sigue en el aire y, por ello, deben mantener la regularidad en cuanto a resultados ligueros se refiere. Entretanto, el club califal no mira más allá del encuentro de este fin de semana. José Ruiz ha pasado por sala de prensa y ha afirmado que es crucial el encuentro de este sábado ante el Montijo.

Por un lado, el lateral alaba el trabajo de todo el equipo, ya que los últimos resultados que ha conseguido el plantel califa ha hecho que su guardameta no encaje ni un mísero gol. "Para un defensa siempre mantener la portería a cero es importante, aunque no es cosa de la defensa. Teníamos que mejorar y en las últimas semanas lo estamos cumpliendo", añade un Ruiz que recalca también los números que está cuajando el Córdoba y apela a "seguir el camino" para que "no pare esto". Mientras tanto, el pupilo de Germán Crespo repite las palabras ya dichas con anterioridad por su míster. "Dentro del vestuario se habla del sábado. Tenemos que salir e intentar ganar. No podemos mirar más allá. Tenemos que seguir igual para mantener el ritmo y seguir luchando".

Gracias a esta dinámica positiva, José Ruiz especifica que los rivales sacan un "plus" porque se enfrentan a un Córdoba que se ha convertido un referente de la categoría y, por ello, espera un Montijo "complicado". "Tenemos que salir a por los tres puntos", añade un jugador que asevera lo que siente el equipo en referencia al torneo copero. "Se habla un poco de la Copa RFEF, pero la liga es lo que nos da de comer. La Copa RFEF es una oportunidad única para levantar un trofeo. Tenemos que darlo todo para llegar a esa hipotética final e intentar ganarla". Por otro lado, el profesional agradece la situación que está viviendo en la capital califal y más después de soportar problemas extradeportivos en una temporada dura. "Tener estabilidad es muy importante. No debería ser así porque en el Lleida tiene que llegar el día y cobrar, pero no es así. Estoy muy contento de estar aquí porque solo me centro únicamente en el fútbol", apunta un Ruiz que le manda un mensaje de apoyo a la afición. "Que siga viniendo al campo, que siga animando. Por nosotros no va a ser porque lo vamos a dejar todo", culmina.