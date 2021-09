José Alonso: "Tenemos que tomar como ejemplo el partido en Coria"

El Córdoba ya se prepara para su primera visita fuera de la península en esta temporada. El Juan Guedes, en Las Palmas de Gran Canaria, ya espera la visita de un conjunto blanquiverde que sigue con sus correspondientes entrenamientos. Después de la sesión, José Alonso ha comparecido en rueda de prensa para mostrar sus impresiones con respecto al fulgurante arranque liguero del Córdoba, así como sobre la visita al Tamaraceite. “La verdad es que estamos contentos con los resultados”, ha reconocido. “Hemos empezado muy bien, pero hay que ir partido a partido, ya que los tres puntos se consiguen a base de eso, y por ahora va todo encaminado”.

Y tan encaminado como que el Córdoba es el primer clasificado en toda la categoría, además del equipo más goleador. Pese al acierto con el que está contando la unidad de ataque, Alonso ha querido hacer inciso en que “el gol llega por trabajo de todo el equipo", ya que es "un trabajo en conjunto". “Nuestro estilo es tener posesión en campo contrario y eso hace que tengamos muchas oportunidades de gol", ha querido apuntar el blanquiverde, que también es consciente de que "con esa presión alta, los rivales nos estudian y saben cómo jugamos", por lo que hay que "corregir errores". "Habrá partidos como el Don Benito donde no estemos tan acertados en defensa, pero con la confianza que estamos cogiendo los jugadores creo que se va a conseguir". Además, también ha puntualizado varios aspectos sobre el mencionado partido frente al Don Benito, sobre el que también ha reconocido que no estuvieron "finos" en las disputas, aunque también pudo influir "el cansancio de atacar", por lo que "hay que corregirlo, saber leer bien cuándo atacar y defender en bloque, y cómo interpretar esas disputas".

Pese a los errores, el caudal ofensivo del Córdoba sigue estando ahí, con Willy y De las Cuevas copando los dos primeros puestos en la tabla de goleadores de la Segunda RFEF. Quizás eso pueda provocar que algún equipo salga a aguantar el 0-0, tal y como ha afirmado el propio Alonso, aunque no cree que haya muchos empates en El Arcángel. “Es verdad que con nuestro estilo de juego de posesión y no ser tan directos puede ser que quieran aguantar el resultado y nos intenten ganar el partido con una o dos ocasiones. Creo que habrá pocos partidos 0-0, y si los hay serán fuera de casa, porque en El Arcángel vamos a intentar proponer y el que venga va a sufrir”, ha aseverado el zaguero al respecto.

Por último, el central cordobesista también habló sobre el próximo partido, donde el Córdoba visitará por primera vez en esta temporada un campo de césped artificial. Pese a esta condición, Alonso no ha querido poner excusas, ya que el Córdoba tiene "jugadores para jugar de diferente forma y a los que pedirles diferentes cosas", por lo que no cree "que el rendimiento pueda bajar por jugar en césped artificial". También ha equiparado la visita con el partido frente al CD Coria, que también cuenta con un terreno de juego de reducidas dimensiones. “Es verdad que es otro campo en el que hay que estar vivo, donde no nos podemos relajar ya que habrá muchas disputas. Ellos querrán jugar, porque proponen juego, aunque creo que nos podemos tomar como ejemplo el partido del Coria, por cómo salimos, con cero errores, y con el potencial que tenemos arriba”, opinó, antes de concluir afirmando que "el míster confía en la plantilla para sacar el mejor once para ganar los tres puntos”.