Javi Flores: “Volver a ganar está en nuestras manos”

El capitán, el que dirige este barco y el que, posiblemente, sienta más el escudo que porta fin de semana tras fin de semana. El Córdoba CF no está pasando por su mejor momento a nivel deportivo, pero lejos de que todo salga por los aires, el club ha decidido tranquilizar la situación en busca de que este domingo se pueda revertir ante un El Arcángel que se encuentra con cierta apatía después de ver los resultados que ha cosechado el primer equipo blanquiverde. Sin embargo, el vestuario blanquiverde se encuentra capacitado para volver a la senda de la victoria esta jornada ante la Cultural y Deportiva Leonesa y el propio Javi Flores ha atendido a los medios de comunicación para recalcar la confianza del club hacía los jugadores y el cuerpo técnico.

En efecto. En sus primeras palabras, el jugador cordobés ha agradecido la postura de la entidad blanquiverde en estos malos momentos. “No estamos pasando por un buen momento, pero el club nos ha mostrado su confianza a nosotros y al cuerpo técnico. Entiendo que la afición esté preocupada por los resultados porque ha habido un cambio muy drástico. Tenemos que dar un paso adelante para recuperar a nuestra gente y sumar de tres en tres. Desde la tranquilidad que nos transmite el club pues es más fácil afrontar los partidos. Todas las partes son entendibles y en nuestra mano está en volver a ganar”.

Además, Javi Flores entiende el desgaste de una afición que puede mostrar su disconformidad por la actualidad del Córdoba CF, pero siempre y cuando sea una vez haya terminado el partido. “Cuando las cosas van mal, evidentemente mantener la calma es complicado y lo entiendo, pero lo que mejor viene al jugador ahora mismo es apoyo, al menos durante el partido. Al final, el presidente quiere decir que todo aquel que venga que venga para ayudar y después del partido muestre su malestar. Ojalá que todos los que vengan, vengan para ayudar. Saben que pasamos por un mal momento y los necesitamos. No estamos con la confianza de hace unos meses y cuando no está al 100%, la cabeza y las piernas no rinden igual. Yo llevo muchos años aquí, conozco a nuestra gente y en los momentos malos han demostrado que están aquí”.

Por otro lado, el capitán del Córdoba CF cree que el vestuario tiene que volver a ese “nivel de competitividad” porque cuando no se gana es mejor “no hablar y solo ganar”. “Lo que realmente importa es ganar y para ganar hay que ser competitivos. Hay que cuidar cada detalle. Yo creo que hay que mentalizarse en eso, que cada jugada es importante. Hay que ir volviendo a coger la confianza”, ha añadido un cordobés que ha confirmado su irregularidad en las últimas jornadas. “Es verdad que estuve un mes y medio parado por la lesión y la vuelta está costando un poco. Entiendo que el míster vaya probando cosas. Los dos partidos que he jugado en casa pues no han sido con resultados buenos y ahora toca trabajar, cuando me toque la oportunidad de jugar, pues que me lo merezco y hacer las cosas bien para ayudar al equipo. Marear la perdiz ahora sería una tontería”.

Entretanto, Javi Flores ha explicado que, más allá de preparar el encuentro ante la Cultural y Deportiva Leonesa, el equipo debe centrarse en sí mismo para “volver a competir, a tener buenas sensaciones y eso es lo más importante”. Además, el mediocentro blanquiverde ha hablado su posible renovación en un plazo corto de tiempo, aunque ha recalcado que, por el momento, el club “no ha hablado” con su figura. “El club sabe cuál es mi caso y saben que estoy dispuesto para todo. Saben que casi no me tienen que llamar y ojalá pudiese renovar, poder jugar, poder aportar dentro y fuera del campo. Para ello hay que jugar y jugar bien. Por mi parte, toca trabajar para jugar y dar motivos para renovar”, ha culminado.