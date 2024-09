Iván Ania: “No pensamos en otra cosa que no sea la victoria”

Tranquilidad a pesar de todo. Ese es el mensaje que ha querido transmitir un técnico Iván Ania que ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del duelo ante el RC Deportivo de La Coruña. El preparador ovetense sabe de la importancia de conseguir la primera victoria de la temporada, es por ello que emplea el verbo “necesitar”, aunque también ha resaltado que su equipo dejó una sensación “buenísima” ante el Málaga CF. “Fuimos capaces de dejar la portería a cero, pero si queremos escalar en la clasificación, tenemos que ganar. Nos faltó lo más importante en el fútbol que fue el gol. Generamos muchísimo, pero nos faltó el gol. No estoy preocupado en ese sentido porque lo estaría si no hubiéramos llegado. Sé como funcionan estas situaciones. Si te obsesionas, será muy difícil cambiar esta dinámica”.

Sin embargo, el nerviosismo no puede entrar en el vestuario ni cayendo este viernes. “Estamos en la jornada cinco, es muy temprano”, ha aseverado. “Creo que a día de hoy esa situación no está dentro del vestuario. Los jugadores son conscientes de que estamos en una categoría nueva, que hay una exigencia brutal y hay que competir todos los partidos como si fuese el último. A día de hoy, no hay situación de prisa, de miedo. Ni mucho menos. El ambiente es bueno, la positividad está dentro del vestuario y en las cuatro jornadas hemos tenido de todo. Tuvimos un buen partido en Miranda, ante el Málaga, igualdad ante el Burgos y fuimos inferiores en Elche. Hay que dominar las áreas. En el momento de que seamos capaces de equilibrar eso, pues estaremos más cerca de la victoria”.

Aun así, el Córdoba CF es el peor de los recién ascendidos, aunque el RC Deportivo de La Coruña, por presupuesto y plantilla, debería estar un escalón por encima del resto, pero Ania ha explicado que “LaLiga es la misma para todos”. “El Málaga es quien lleva la mayoría de puntos y el Castellón es un equipo que domina a los rivales, pero que luego está expuesto y le está costando puntos. Los cuatro que hemos ascendido estamos disputando la misma liga, pero el no tener el mismo presupuesto ha conseguido otro perfil de jugadores”, ha apuntado un Ania que ha especificado que el Dépor es un equipo “muy ofensivo” que mezcla “juventud con veteranía”.

Por tanto, el ovetense se espera un partido donde ambas escuadras querrán “el balón” y quien lo consiga “estará más cerca de la victoria”. Un triunfo que si lo suma el Córdoba CF callará muchas dudas, pero si ocurre lo contrario... peligro. “Sabíamos que el inicio sería importante porque podíamos aprovechar la inercia de la anterior categoría y eso hace que, a veces, entres en una categoría nueva y no notes ese cambio. Eso no lo hemos conseguido porque estamos en medio del periodo de adaptación. No pensamos en otra cosa que no sea la victoria. Si no la consiguiéramos, habría que tener tranquilidad porque por delante hay muchas jornadas. Llevamos conviviendo con esto siempre y hay que pensar en positivo”.

Gracias a esto, el Córdoba CF irá con casi todo a por la victoria, ya que Kuki Zalazar será la única baja en la convocatoria de una entidad blanquiverde que tiene muy complicado incorporar a un delantero en el mercado de fichajes, petición que no ha salido del propio Iván Ania que ha visto como un segundo delantero ha surgido con el paso de los entrenamientos. “Hay veces que Yoldi entrena en banda, otras en la punta. Según lo que queramos, pues tendremos esa oportunidad. Los que tienen gol, pues a mi me gusta que estén cerca del gol. Yoldi tiene la capacidad de hacer los goles feos, y eso es muy complicado manejar los tiempos, los rebotes, estar ahí. Es un jugador que cerca del área tiene peligro”.

Por último, Ania también ha explicado las razones de por qué no ha dado entrada al once inicial a más jugadores que llegaron en el mercado veraniego. “Igual que al llegar a una categoría nueva requiere una adaptación, el llegar a un equipo nuevo con una manera distinta de jugar, pues requiere también un periodo de adaptación. Hay algunos de los nuevos que son titulares, otros del banquillo, pero lo que tengo que intentar es conjuntarlos lo más rápido posible porque los de la anterior temporada están más rodados con mis ideas, aunque eso significa que los nuevos no lo van a ser”, ha culminado.