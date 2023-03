Horario y dónde ver por televisión el Algeciras - Córdoba CF

No hay otro objetivo que ganar. Sí o sí. No cabe otra mentalidad en el plan del Córdoba CF, que ya perdió su margen en el play off y ahora parte con el reto de volver de nuevo a meterse en esas posiciones de ascenso. El primer paso, al menos para seguir amenazando, debe producirse este mismo domingo en un duelo donde los califas quieren volver a hacerse fuertes como visitantes y ante un adversario inmerso en la zona baja de la clasificación y que afrontará el choque, además, con el peso de sumar dos derrotas consecutivas. En efecto, como se ha dicho, el conjunto de Germán Crespo visita este domingo (18:00) el Nuevo Mirador para medirse al Algeciras CF.

Un partido que podrá seguirse a través de la plataforma online Insports TV, medio de comunicación que ofrecerá en directo todos los partidos que se disputarán en Primera RFEF tras alcanzar un acuerdo con el organismo federativo. Insports TV tiene una aplicación móvil y también se podrá ver al equipo dirigido por Germán Crespo a través de su página web.