Gudelj reconoce haber sufrido “una taquicardia” durante un partido antes de la segunda parada cardíaca

En medio de la vorágine de información y avances relativos al regreso del Córdoba CF al fútbol profesional, parece ya lejano el caso de Dragisa Gudelj, aunque apenas hace un mes que exjugador blanquiverde anunció oficialmente su retirada del fútbol. Era un secreto a voces, pero no lo confirmó él mismo hasta finales de julio. Ahora su vida sigue, aunque de otro modo, ligada al deporte que ama, pero lo que es seguro es que está realmente más a salvo que sobre el césped. Caprichos del destino. Y es que el central, excapitán cordobesista y todo un emblema del club, se ha sincerado por primera vez públicamente en lo referente a ese algo más de medio año que transcurrió entre un episodio y otro.

En una entrevista concedida al portal Relevo, Gudelj reconoce que sufrió una taquicardia durante el encuentro celebrado frente al Málaga CF en la Rosaleda en octubre del pasado año. Hay que recordar que el jugador sufrió la primera parada cardíaca en marzo de 2023, en El Arcángel ante el Racing de Ferrol, mientras que la segunda y definitiva (para su carrera deportiva) se produjo en el mes de diciembre en Melilla.

“Estábamos jugando muy bien, ganábamos 1-0, y en el minuto 70 más o menos me entró una taquicardia, que es lo que viene antes del paro cardíaco. Te mareas porque le corazón va muy rápido y luego muy lento hasta que se para. Me mareé unos 5-8 segundos, sabía que era una taquicardia y seguí jugando el partido hasta el último minuto, no le dije nada a nadie. Esa misma noche en casa estuve llorando toda la noche, sabía que era algo jodido, pero durante el partido era el capitán, no podía dejar a mi equipo, si tenía que morir… En ese momento lo pensé así. No es que estuviera preparado para morir, pero no tenía miedo. No era una buena decisión, por si hay niños escuchándome. Cuando al cabo de unos días se lo conté a mi hermano, quería venir a Córdoba a matarme”, narra el excentral en dicho medio deportivo.

Unas duras declaraciones que vislumbran el compromiso del jugador con el club cordobesista. Querer jugar, querer defender un escudo por encima de todo. Hasta que la propia vida te dice basta. De hecho, igualmente admite que tras ese segundo episodio sufrido en suelo melillense, ya sabía que iba a ser el final de su trayectoria. “Me giré, miré al míster, le hice el gesto del cambio y me caí. En el vídeo se ve que el DAI me dio el pulso y me levanté yo solo. Cuando caminaba fuera del campo ya sabía que aquella iba a ser la ultima vez que tocaba el césped como futbolista”, explica.

Una duración decisión. Obligado a dejar el fútbol con poco más de 25 años. En plena cresta de la ola deportiva, siendo partícipe y relevante en el proyecto de ascenso club. Es por ello que, incluso, ha necesitado ayuda psicológica para afrontar su nuevo destino, ya alejado del fútbol profesional. Sea como sea, Gudelj, para muchos, siempre será un emblema del Córdoba CF.