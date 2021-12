Germán Crespo: "Lo complicado era abrir la lata"

Una victoria que reafirma el poderío que posee el Córdoba en la cuarta categoría del fútbol español. La entidad blanquiverde aterrizaba nuevamente en El Arcángel tras encadenar dos encuentros consecutivos sin conocer la victoria. De hecho, el pasado empate ante Las Palmas Atlético hicieron que las dudas empezasen a surgir, pero los califas no han tardado ni una semana en despejar toda la incertidumbre que rodeaba a la primera plantilla. El primer plantel cordobés venció al Panadería Pulido sin despeinarse, logrando una renta amplia al descanso y administrándola a lo largo de la segunda mitad, mostrando una superioridad y una entereza propia de un equipo que no está en la categoría que merece. Todo ello, unido a las siete bajas que presentaba el conjunto local. Su técnico Germán Crespo afirmó en la sala de prensa que lo complicado era "abrir la lata".

Primeramente, el técnico nazarí ha valorado la actuación de sus chicos en un partido complicado y en el que el principal hándicap era inaugurar el electrónico. "Lo primero es que íbamos buscando era ganar el partido. Habíamos hablado de que teníamos que respetar al rival y habíamos hablado de lo complicado que iba a ser abrir la lata. Luego en el momento de que hemos sido capaces de ponernos por delante, habían más huecos y podían equivocarse en la presión. En este tipo de partidos lo que cuesta es abrir el marcador, después de esto hemos tenido muchas ocasiones y en los últimos minutos ya nos faltaba ritmo y es normal. Lo que hemos intentado es que no hayan lesiones y sin tarjetas amarillas", añade un Germán Crespo que ve "normal" la relajación en los últimos minutos. "Había también jugadores que le faltaban ritmo, pero no queríamos forzar a jugadores con molestias. Esa pasividad que hemos tenido con el balón es normal y no quieres que haya lesiones. Lo más positivo es que los jugadores que han salido de lesión, han tenido buenas sensaciones".

Por otro lado, el preparador granadino alaba el papel que han cuajado futbolistas que no han tenido demasiados minutos como es el caso de Tala. "Es un jugador que lo está haciendo bien y tiene dinámica del primer equipo, pero tuvo lesiones al principio de temporada y no ha podido tener muchos minutos. Al final, lo que voy buscando es esa polivalencia porque también lo queríamos meter por dentro. Manolillo está haciendo un trabajo perfecto, pero al final tienes que elegir a uno", explica un entrenador que mira de reojo al mercado de invierno. "Los técnicos lo que queremos siempre es tener lo mejor, pero si viene algún jugador es para dar un salto de calidad a la plantilla. Para rellenar no va a venir nadie porque tenemos un filial que está haciendo las cosas muy bien. Si sale algo en este mercado, la dirección deportiva traerá a alguien que tenga continuidad para el año que viene".

Mientras tanto, el feudo ribereño se ha convertido en algo totalmente diferente a lo que fue a lo largo de la temporada anterior, y ahí reside el posible ascenso. "Lo que intentábamos evitar es lo del año pasado porque cualquier equipo te puntuaba aquí. No esperábamos hacer el pleno en El Arcángel, pero si logramos mantener esta tendencia, es muy complicado perder el primer puesto", asevera un Germán Crespo que recalca el hambre de Adrian Fuentes. "Es un jugador que cuando no le salen las cosas, se come la cabeza. He querido esperar los cambios para que tuviese una oportunidad y la ha puesto donde comen las gallinas. El viernes trabajamos eso y me alegro muchísimo porque si lo cambio antes, se hunde en el vestuario", culmina.