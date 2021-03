Ya no hay tiempo para predicciones. Ni para volantazos de última hora. Se han acabado las oportunidades y solo una bala queda en la recámara. Siguiendo con el símil, lo cierto es que el Córdoba tiene dos apuntando a su cabeza. Y deberá esquivar ambas para poder seguir con vida en su propósito de pelear por estar entre los tres primeros del subgrupo, hecho que le daría la posibilidad de avanzar en su objetivo de ascender a Segunda División. Todo lo que no sea eso, como se ha repetido ya, sería un verdadero fracaso. Y lo peor es que en solo uno de los casos depende de sus propias acciones. Ahí es donde entra el fútbol. Y el testigo de gala será El Arcángel, que presenciará el encuentro más importante de la temporada para los de Pablo Alfaro.

El conjunto blanquiverde recibe este domingo (12:00) al Betis Deportivo en la última jornada de la primera fase en el Grupo IV-B de Segunda B. El todo o la nada, como ya se han encargado de repetir los protagonistas de la contienda durante toda la semana. "Nosotros tenemos que centrarnos en ganar este partido y en eso estamos. Prepararemos todo lo que podamos esta semana para poder llevarnos los tres puntos, sabiendo que va a ser difícil, pero lo tenemos claro. Es el domingo o nada”, afirmaba Xavi Molina, al tiempo que Alberto del Moral subrayaba que "sí que existe esa presión (de ganar). Esta temporada nos ha hecho estar donde estamos ahora mismo y por eso la presión del domingo, pero no quita que estemos con confianza para sacar los tres puntos”.

Ganar, ganar o ganar. No le queda otra opción al cuadro de Pablo Alfaro si quiere, al menos, apurar sus opciones de clasificación. De ellos depende superar o no a un conjunto bético que ya en el duelo de ida logró firmar las tablas. Eso ya no vale, y entre ceja y ceja solo deben estar los tres puntos. Ese es el trabajo que le queda por delante al Córdoba. Lo demás será esperar que otro falle.

En efecto, entre el fútbol y la fe, pues los últimos resultados han hecho que los califas no puedan depender de sí mismos para clasificarse. Hay que ganar y esperar a que el Sevilla Atlético, que recibe en su estadio al Yeclano Deportivo, penúltimo clasificado, no gane. Por tanto, habrá división en el corazón de la hinchada cordobesa, aunque solo pueda tomar parte en uno de los compromisos. Lo otro, como se ha dicho, escapa de sus posibilidades de acción.

Sin duda, una empresa complicada y más aún si atendemos a que, salvo los murcianos, todos se juegan el pase a la siguiente fase. Es más, el Betis Deportivo, pese a su condición de recién ascendido, es el que parte en una posición más satisfactoria, ya que es el único que depende de sí mismo para meterse en el podio. Para ello únicamente tiene que ganar a los blanquiverdes, y los datos arrojan un balance nefasto del Córdoba frente a equipos dependientes.

Con todo, en las citas decisivas de poco vale el pasado. Solo hay 90 minutos por delante para demostrar quien tiene más ambición. Así, los de Alfaro tendrán el duro reto de superar al equipo que menos goles encaja del subgrupo (empatado precisamente con UCAM y Córdoba) y al segundo que más anota (empatado, en este caso, con Linares y por detrás del Sevilla Atlético). Solidez absoluta para el plantel de Manel Ruano, que tan solo ha perdido dos encuentros en lo que va de campeonato, y sorprendente ante equipos de abajo como El Ejido o Recreativo Granada, y que tiene en sus filas a Raúl, el máximo artillero de la categoría. Desafío doble en el que primará el fútbol. El resto será cuestión de fe.