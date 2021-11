Éxito rotundo en la recogida de Cordobamanía

Un gesto de muy buena fe y más ahora cuando la sociedad más lo necesita. Cuando la pandemia irrumpió rompiendo todo a su paso durante el año 2020, la sociedad occidental bajó mucho su calidad de vida, hasta tal punto de que muchas personas debían pedir ayuda para solamente subsistir. Sin embargo, los países donde la tasa de pobreza ya era alta antes de este suceso, ahora no pueden ni siquiera optar a un vaso de agua o un mísero plato de comida. Por ello, no son pocos los grupos que han intentado colaborar en esta causa y la afición del Córdoba no quería ser menos. La peña Cordobamanía ha celebrado su particular recogida de alimentos no perecederos en la previa del encuentro del conjunto blanquiverde ante el Cacereño en favor de los niños saharauis. Un acto que ha tenido muy buena participación e incluso por los propios jugadores del cuadro califal.

Esta recogida ha estado ubicada en una carpa que ha sido montada desde las 15:00, dos horas antes del partido de los de Germán Crespo, junto a las taquillas del estadio, por la zona de fondo norte. Una vez cosechados estos alimentos, la peña Cordobamanía se hará cargo de hacerlos llegar a la Asociación Cordobesa Amigos de los Niños Saharauis mediante la denominada como "Caravana por la paz". Tras veinte años celebrando esta actividad, desde la propia peña se pidió "un esfuerzo solidario", ya que esta actividad "se la deben a todo el cordobesismo". Como era de esperar, la afición blanquiverde se ha portado de manera ejemplar, participando en todo lo que estaba en su mano e incluso se han dejado ver jugadores como José Cruz, Álex Bernal o Alejandro Viedma que tampoco han dudado en colaborar con la causa.

De hecho, esta recogida ha empezado batiendo sus registros desde antes de incluso empezar en El Arcángel. Fernando Sánchez, peñista de Cordobamanía, ha explicado en declaraciones a este periódico que, entre los abonados a este grupo y las aportaciones de terceros, ya habían recogido "hasta 900 euros en alimentos no perecederos" antes de empezar oficialmente. Gracias a esto, ya no es discutible que este acto solidario haya sido un auténtico éxito porque la afición cordobesista "siempre responde a la perfección" y hoy lo ha vuelto a demostrar para ayudar a la Asociación Cordobesa Amigos de los Niños Saharauis.