José Alonso: "Vengo a lograr los objetivos y conseguir mi mejor versión"

Una nueva incorporación presentada. El Córdoba CF sigue su particular camino y esta vez El Arcángel ha visto cómo José Alonso posaba con su nueva elástica para la próxima temporada. El zaguero onubense ha atendido a los medios de comunicación con la presencia del director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, y ha afirmado que, a pesar de tener ofertas de Primera RFEF, jugar en el club andaluz siempre es un atractivo que muy pocos equipos tienen en estas categorías más modestas. "Al final es el Córdoba, un club grande y de cara a un futuro a corto plazo podemos estar arriba. Por eso vine aquí", añade.

Primeramente, el director deportivo ha explicado el perfil de este nuevo jugador que ha llegado tras acumular una dilatada experiencia en las divisiones más modestas del fútbol español a pesar de su corta edad. "Debutó con el primer equipo del Recreativo de Huelva y llama la atención porque a todos los equipos que va, siempre juega. Tiene mucha experiencia a pesar de su juventud. Nos puede dotar de mucha experiencia. Tiene mucha facilidad para jugar por abajo y es una de las premisas de Germán Crespo. Firma por dos temporadas con opción a una tercera", explica. Por su parte, José Alonso ha afirmado que no le importa la competencia en su puesto y que luchará en todo momento para ganarse la confianza del técnico nazarí. "Son buenos jugadores y aprenderé cosas de ellos. A trabajar duro para conseguir el puesto como titular o a conseguir el mayor número de minutos posible".

Mientras tanto, el defensor andaluz también ha valorado la plantilla que se ha encontrado en Córdoba, además de describirse para los aficionados que no saben todavía cómo es su juego. "La primera impresión es que había futbolistas que llevan un gran recorrido en este mundo. Además hay jugadores con buena proyección y se nota que el equipo tiene mucha calidad para conseguir los objetivos". "Me considero muy intenso. Un central con buena salida de balón. También soy polivalente, pero sobre todo me gusta salir desde atrás", asevera un futbolista que ha aterrizado en la capital califa para dar lo mejor de sí. "He jugado bastantes minutos y al final siempre viene con mi trabajo y por la constancia. Yo vengo aquí a jugar, pero ya el míster es el que decide. Vengo a un club grande y con una competencia muy buena, pero yo también quiero jugar los mayores minutos posibles", culmina.