El Córdoba, de nivel medio en materia anotadora

Una estadística que no refleja el rendimiento final de cada club. Una de las premisas más importantes dentro del fútbol es que hay que marcar más goles que el equipo contrario para conseguir los tres puntos. Para ello, cada entrenador se esfuerza al máximo en los entrenamientos semanales en planificar a su plantilla con el fin de perforar la meta rival durante el fin de semana, siendo este el objetivo más esencial sobre el verde. Aun así y una vez que termina la temporada regular, los tantos a favor no resumen las sensaciones y si un equipo ha logrado o no cumplir la meta prevista a principios de campaña. Y es que la Segunda División B ha sido clausurada después del play off por subir a Segunda División y la estadística en cuanto a los goles a favor se refiere es muy dispar. Uno de los motivos por lo que esto sucede es que los clubes rentabilizan los tantos mejor que otros, mientras que la no igualdad en el número de planteles que componían cada subgrupo -el Grupo II y III tenían un equipo más que el resto- hace que haya entidades con una cantidad mayor de goles anotados.

Primeramente y a pesar de haber descendido a la cuarta categoría del fútbol nacional, el Córdoba ocupa el puesto 28º de los 102 equipos que han compuesto la Segunda División B durante esta temporada. Y es que los blanquiverdes han conseguido ser un plantel incisivo de cara a puerta en ciertos momentos determinados. De hecho, nueve de los 31 goles anotados lo han conseguido en tan solo dos partidos -ante El Ejido (4-0) y Balompédica Linense (0-5)-, dejando los 22 que quedan para las 22 jornadas restantes. Gracias a esto, se puede vislumbrar que el Córdoba CF ha promediado un gol por cita liguera sin contar estos dos enfrentamientos, una estadística bastante pobre para afrontar un tramo liguero de vital importancia tras la reestructuración de las competiciones más modestas por parte de la Real Federación Española de Fútbol.

A pesar de que el Córdoba CF participará en la nueva Segunda RFEF, los blanquiverdes han logrado hacer un gran papel en cuanto a los tantos a favor se refiere si se mira el bagaje de goles en general y dejando a un lado el apartado específico. Por otro lado, la entidad califal solo tiene a trece equipos por delante en esta estadística que hayan jugado los mismos partidos después de la reestructuración de esta categoría - siendo estos Badajoz, Real Madrid Castilla, Sevilla Atlético, UD Ibiza, Atlético Baleares, Tudelano, Numancia, Celta de Vigo B, Cultural y Deportiva Leonesa, Betis Deportivo, Talavera de la Reina, Valladolid Promesas y Burgos-. Mientras tanto, esta tabla clasificatoria es liderada por filiales de equipos que están luchando por posiciones europeas en Primera División, estando encabezado por la Real Sociedad B, Bilbao Athletic, Barcelona B, Real Madrid Castilla y Sevilla Atlético, aunque Badajoz, Racing de Santander y Gimnàstic de Tarragona comandan esta clasificación y han terminado compitiendo con los equipos dependientes.

Por otro lado, la reestructuración de la Segunda División B en la última temporada de su existencia ha hecho que su formato sea mucho más corto, consiguiendo así que los equipos busquen una regularidad en cuanto a resultados deportivos. Gracias a esto, clubes que deberían estar arriba en una clasificación normal, han estado peleando por no descender hasta dos categorías en una misma campaña. Por ello, esta estadística de goles a favor deja sorpresas relevantes como el caso del Recreativo de Huelva que ocupa la posición 12º, pero ha acabado bajando a Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español. Entretanto, plantillas como la de Pontevedra o Marbella también están en la zona media, mientras que el Deportivo de la Coruña ha logrado acceder, no sin sufrimiento, a la nueva Primera RFEF siendo el 82º clasificado. Dado estos números, los goles a favor dejan una sensación positiva o negativa según la dinámica cosechada por un determinado plantel, pero no asegura cumplir los objetivos a final de temporada debido a la rentabilización de dichos tantos.