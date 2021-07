Alejandro Viedma: "El Córdoba es un club grande que no merece donde está"

La confianza es la clave en muchos aspectos de la vida. Tanto es así que si una persona carece de ella, es muy difícil que dé lo mejor de sí en situaciones específicas como ocurre en el caso de los futbolistas. Por ello, estos profesionales siempre necesitan ese cariño para despuntar sobre el césped y esto mismo es lo que le ha faltado a Alejandro Viedma en las últimas temporadas. De hecho, el centrocampista jienense se ha decantado por el Córdoba CF después de debutar en Segunda División durante la pasada campaña gracias al buen trato que le han ofrecido desde el minuto uno. Gracias a esto, el profesional ha admitido en su presentación que aterriza en la capital andaluza con "muchísima ilusión" y pensando que este año la entidad blanquiverde conseguirá los objetivos.

Primeramente, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha explicado el perfil de este profesional y añade que tiene una calidad "excelsa" que le podría servir al técnico Germán Crespo para la presente temporada. "Es un jugador que tiene que explotar aún y ha pasado por muy buenas canteras. Es muy joven, pero confiamos mucho en él. Con nuestra filosofía puede dar mucho de sí y le hemos dejado la pelota en su campo para que pueda demostrar su calidad. El año pasado estaba en Segunda División defendiendo la camiseta de la Ponferradina y ojalá pueda demostrar su nivel en Córdoba", explica. Por su parte, Viedma se ha descrito como un jugador polivalente y que dará mucho a un club que tiene como principal objetivo subir a Primera RFEF. "Puedo jugar detrás del delantero, en el pivote o a una banda. Intentaré aportar lo máximo posible tanto al club como al míster".

Por otro lado, el centrocampista onubense ha incidido nuevamente en que tanto el club como la dirección deportiva le han dado lo que realmente necesitaba para dar lo mejor de sí mismo en una nueva temporada que se antoja ilusionante a nivel personal. "Juanito y el cuerpo técnico proponen un estilo de juego que me conviene, pero necesitaba ese voto de confianza. Por eso me he decantado por Córdoba", asevera un Alejandro Viedma que ya sabe lo que se siente al pisar el coliseo blanquiverde. "Hace un año y medio jugué aquí en El Arcángel. Es un club grande, con ambición y que no se merece donde está. Vengo a aportar lo máximo posible y ascender al Córdoba donde se merece", culmina.